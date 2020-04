Os porquês para transformar Thelma na vigésima vencedora do Big Brother Brasil

E chegamos ao fim do Big Brother Brasil 20. Consequentemente, chegamos também à última coluna sobre o reality. Por aqui já falamos dos destaques da semana, das brigas memoráveis, de como o programa se tornou um dos maiores do entretenimento em meio à quarentena. Mas o intuito hoje é bem simples: deixar claro os motivos pelos quais Thelma Assis, ou a Thelminha, como a apelidaram os fãs nas redes sociais, merece levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

Antes de tudo, há a necessidade de falar da saída de Babu no paredão que antecedeu a final do programa. Claro, a narrativa feminina era fundamental para essa final. A forma como todas as participantes estiveram envolvidas nas principais tramas dessa edição precisava ser coroada nesse momento. Mesmo assim, confesso, a eliminação do ator carioca deixou questionamentos sobre como as grandes torcidas dos já bastante famosos influenciou no andamento do BBB 20. Que Babu siga em ascensão aqui fora, com oportunidades incontáveis na arte que produz.

Agora, Thelma concorre com duas amigas e, além disso, trava batalha contra a quantidade incontável de fãs adquiridos por Manu e Rafa. Exatamente por isso, não é difícil expor aqui o primeiro motivo a favor de Thelminha. Única inscrita restante, a anestesista chegou à reta final sem contar com grandes mutirões assim como as adversárias. Conquistou a internet mesmo sem envolvimento prévio com a fama e, ainda por cima, ganhou o público do “sofá” com os posicionamentos pontuais ao longo do jogo.

Foto: reprodução/Gshow

Thelma pode não ter sido a grande protagonista da edição, mas mostrou como as boas alianças e as jogadas focadas em si e nos próximos também poderiam ser uma boa forma de chegar mais perto do prêmio principal. No fim das contas, Thelma soube escolher os momentos nos quais seria necessário entrar em conflito e em quais deveria ser mais prudente. Ponto extremamente positivo.

Este, inclusive, não é o único motivo para exaltar a participação da médica de 35 anos. Vale lembrar as contribuições mais do que engraçadas nas festas do reality. Diante da diversão, Thelma rendeu momentos animados sob efeito dos drinks, da procura pelas garrafas enviadas pela produção e da recusa em encerrar as comemorações. Daí surgiu o “Inimigos do Fim” e, consequentemente, os momentos mais cômicos dessa edição.

Thelma brilhou em todas as festas da edição Foto: reprodução/Gshow

Por fim, mas não menos importante, não existe como não abordar a questão da representatividade. Diante dos diversos episódios de discussão sobre racismo expostos no BBB 20, Thelma foi uma das que, junto com Babu, virou o centro das reflexões sobre o tema. Premiar uma mulher preta chega a contemplar as duas narrativas mais fortes deste Big Brother e, além disso, reforçar o caráter dela como jogadora, fato que chegou a ser questionado por outros participantes eliminados.

Como balanço, Manu e Rafa chegam a ser as adversárias perfeitas. Amigas de Thelma, provavelmente veriam aqui de fora a importância desse prêmio para ela. Para mim, o segundo e terceiro lugar já estão garantidos com duas das figuras mais coerentes do jogo este ano. Resta saber se o público irá premiar a saga de Thelminha construída nestes três meses de confinamento.