O que esperar do jogo entre os "famosos" e "anônimos" no BBB 20

Entre "famosos" e "anônimos", a aposta da 20ª edição do Big Brother Brasil veio com intenção clara: alcançar o público da internet para retomar os dias de glória já vividos pelo reality show. No meio disso, escolheu na figura das influenciadoras digitais o maior aliado. Não à toa, viu os nomes de Bianca Andrade, Mariana Gonzalez, Rafa Kalimann e Manu Gavassi serem citados à exaustão na última semana, desde a estreia na terça-feira (21). Mas fora da possibilidade do sucesso do programa, quais as reais chances dos que competem com quem já acumula milhões de seguidores nas redes sociais?

Antes mesmo de citar as confusões e repercussões ocorridas nessa primeira semana, é óbvia a falta de equilíbrio na disputa entre o time do "Camarote" e da "Pipoca". Mesmo assim, as próprias circunstâncias do jogo se mostram variáveis a todos os participantes. Se o primeiro grupo, composto pelas tais celebridades, entra com certa vantagem por já estar no radar dos telespectadores, o segundo também acumula o grande ponto positivo de começar a jornada do zero, sem o peso de imagem formada por meio dos julgamentos na web.

Bianca, ou a Boca Rosa, pode ser citada como um exemplo desse balanço - e certamente tem sido o ponto alto da edição até agora. Possui o lado negativo de ser vista como "barraqueira" no meio das influencers, coleciona desafetos entre elas, mas, ainda assim, é um case de sucesso em meio ao mundo dos lançamentos de marcas e maquiagens. Segundo a própria, entrou no BBB para ganhar visibilidade nacional ao que vende e tem conseguido ser destaque. Já protagonizou briga, momentos engraçados, foi parar no primeiro paredão de 2020 e fez revelações dignas de arrancar a atenção do público.

Quem também entra nessa categoria é Manu Gavassi. A cantora, que já partiu também para o mundo das influenciadoras, virou "meme" e ganhou o coração dos espectadores que não perdem um detalhe do reality por meio do Twitter. Ao se intitular como "fada sensata", se tornou destaque pelas caras engraçadas e a sensação de quem está perdida diante das diversas câmeras da casa. Diante do cenário proposto pelas duas, o engraçado é perceber que ainda sendo foco elas compartilham a vulnerabilidade de quem está diante dos famosos "haters" das redes.

Mas não se engane, alguns dos brothers anônimos têm se esforçado para garantir a antipatia, seja da galera do sofá ou dos famosos millenials, responsáveis por encher as publicações de palpites e torcidas todos os anos desde a primeira edição. Frases machistas, falsidade e comentários duvidosos sobre assuntos sérios tem sido outro ponto presente no programa. Inclusive, vale citar os homens problemáticos inseridos dentro do jogo e que, se tudo acontecer de forma correta, devem cruzar a porta da saída aos poucos, para a alegria dos que já não suportam ouvi-los.

Se falta dizer por aqui o saldo até agora, cabe constatar que deve ser cedo para dar um veredito, mas o potencial é grande. Nessa balança entre quem tem mais a perder e ganhar, o BBB 20 vai se construindo como um produto televisivo que pode ser digno da lista das grandes edições. Resta saber se os participantes continuarão buscando um lugar digno no jogo ou se irão fugir para tentar mais do que o milhão aqui fora.

Ponto positivo: o dessa semana vai para Bianca. Aparentemente sem medo de mostrar a personalidade forte, tem sido uma das apontadas com maior possibilidade de alcançar longas semanas no jogo.

Ponto negativo: além de ter sido centro do episódio de assédio nessa primeira semana, Petrix viu a jogada como líder ir por água abaixo com Pyong Lee escapando do paredão. Talvez entre na mira dos participantes nas próximas fases.