Na lista dos realities, 'Brincando com Fogo' arranca risadas no meio da quarentena

Comecei essa quarentena, assim como muita gente, disposta a renovar meu catálogo de filmes e séries assistidos, já que o tempo disponível dentro de casa pode ser preenchido com diversas atividades, não é mesmo? Confesso que não tenho sido a pessoa com maior nível de efetividade nesse sentido. Mesmo assim, tenho redescoberto o mundo dos reality shows como uma forma de diversão nessa pandemia, ainda que sejam dias difíceis e extremamente importantes para cada um de nós. Este também não deixa de ser um aviso para os que acompanham esta coluna. Por aqui se fala de tudo que vem à minha cabeça, o que na verdade é muita coisa ao mesmo tempo.

O reality da vez, que já foi lançado há algum tempo, é 'Brincando com Fogo', disponibilizado na plataforma da Netflix. Imagine: homens e mulheres trancados em um resort à beira de um cenário paradisíaco. Entre as apresentações, logo assim de cara, eles afirmam acreditar estarem embarcando em uma experiência na qual as festas e a azaração são ingredientes certeiros. No entanto, assim como o surgimento repentino da expectativa pelo envolvimento com os colegas, recebem rapidamente as instruções para participar do programa. Nada de envolvimento sexual, toques, beijos ou algo parecido.

O que podia ser o sonho dos integrantes, passa a ser o verdadeiro pesadelo. E é exatamente aí onde começa a diversão dos espectadores da atração. Não me julgue a partir daqui. No fim das contas, a presença de um prêmio de 100 mil dólares, o qual eles devem proteger justamente ao não cederem aos instintos mais íntimos, traz para a tela de quem assiste a verdadeira diversão em presenciar estranhos se conhecendo em tela. Não seria justamente essa a graça dos realities? Nisso, este não deixa a desejar.

Francesca e Harry formam o casal mais problemático do reality Foto: reprodução/Netflix

O interesse entre eles, claro, fica evidente logo no início, com a tensão ultrapassando os níveis do que não é palpável. Basta o primeiro episódio para ter absoluta certeza de que em algum momento a regra principal será quebrada - o que eu aguardei a todo instante, também preciso confessar. Harry e Francesca, por exemplo, um dos primeiros casais a serem formados, dão o início da série de discussões. Vale lembrar que cada "infração" resulta na diminuição do prêmio, que será dividido entre todos os presentes no convívio. Muita coisa para absorver? Pois só vai assistindo mesmo, meu caro.

Na verdade, acredito que nem tanta coisa assim deve ser absorvida mesmo dos realities. Gosto de pensar neles como uma forma de esquecer questões importantes discutidas no mundo para, no fim, apreciar os contextos mais absurdos aos quais o ser humano consegue se submeter. Em ‘Brincando com Fogo’ não muito diferente, a graça é justamente acompanhar cada falha e momento dos participantes deixando de lado a ideia do dinheiro para satisfazer a pura vontade de pensar em si mesmo.

Se você que está lendo este texto, ficou com vontade de conferir essa disputa meio louca, não creio que será motivo de arrependimento. Prepare-se para episódios com poucas roupas - estão todos na praia, afinal! - risadas pelo constrangimento, relações meio apressadas e uma busca por uma versão nova dessas pessoas em meio aos relacionamentos. Pelo menos é isso que eles acreditam.

Depois dos oito episódios principais do reality, aproveite e confira o novo, lançado em meio à pandemia para reunir todo mundo nas plataformas virtuais. Aproveitando a onda do sucesso! Não é disso que a quarentena tem sido constituída? Meu aviso nos últimos tempos tem sido bem simples: caso demore a responder alguma mensagem, provavelmente é porque estou pesquisando sobre a vida de ex-participantes de reality show. Nada a me orgulhar sobre isso.