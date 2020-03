"Modo Avião" é sinônimo do sucesso e carisma de Larissa Manoela diante das câmeras

Quando Larissa Manoela apareceu na televisão pela primeira vez, talvez fosse difícil prever as marcas que alcançaria. Uma das grandes foi divulgada nos últimos dias, quando o filme estrelado pela jovem e disponibilizado pela Netflix em todo o mundo, Modo Avião, atingiu mais de 28 milhões de lares, segundo dados da própria plataforma, se tornando o produto de língua não-inglesa mais consumido no streaming sediado nos EUA atualmente. De criança promissora à jovem de sucesso, Larissa é vista como pontencial para uma carreira promissora e não foge do posto.

No filme lançado em janeiro deste ano, por exemplo, é o grande destaque. Com a personagem Ana, vive a história de uma influenciadora digital que perdeu a noção dos tratos sociais e vive pela internet. Nesse meio tempo, quando também tem dificuldades com a empresa pela qual é agenciada, sofre um acidente de carro e se vê em uma situação complicada: não poderá mais utilizar o celular e, de quebra, ainda terá que conviver com o avô em um sítio afastado da cidade.

O enredo é até parecido com outros longas vistos por aí - alô, Hannah Montana! - mas o diferencial fica mesmo com Larissa Manoela. Ao lado de Erasmo Carlos, que interpreta o avô excluído do convívio em sociedade, a atriz consegue o destaque necessário para conceder o tempero certo à personagem protagonista. Ana convence como menina mimada, ao passo em que também convence com a capacidade de transformação em um ambiente diferente do tóxico com o qual convivia.

Se os diálogos não passam de situações previsíveis, ainda é divertido ver como a menina, agora uma adulta, evoluiu diante das telas.

É até mesmo nessas narrativas "simplórias" nas quais a jovem, também um verdadeiro ícone nas redes sociais, onde acumula quase 30 milhões de seguidores, parece brilhar. Com os tais "personagens desagradáveis" ela convence muito bem, basta relembrar a participação como Maria Joaquina, no remake de Carrossel. Agora, sendo a mais nova contratada pela Rede Globo, onde já deve protagonizar alguma telenovela ou outra produção televisiva, a expectativa é de ascensão. Não será muito difícil perceber, a partir de agora, o real potencial de Larissa Manoela.

O romance da jovem em meio ao tempo longe das redes sociais vira o foco do filme, mas poderia ficar em segundo plano Foto: reprodução/Instagram

Mas você talvez se pergunte: se é o filme de língua não-inglesa mais acessado na Netflix hoje em dia, deve ser muito bom, não é mesmo? Um pensamento válido, certamente, mas equivocado de muitas formas. Não é muito difícil encontrar defeitos em 'Modo Avião'. Para além do enredo nada inovador, o longa não chega a funcionar tão bem como entretenimento, visto que chega a ser monótono em muitas cenas.

Ainda assim, não é completamente descartável quando o que o espectador está buscado apenas uma maneira de passar o tempo, seja diante do celular, da televisão ou computador. Para mim, não chega a ser o maior dos defeitos. No fim das contas, para mim, nada como um bom "filme ruim" na hora de conferir as habilidades de determinado ator em cena. No caso de Larissa, nem mesmo os defeitos desse são um empecilho para o carisma dela transparecer.