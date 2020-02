Existe motivo para aproveitar o Carnaval em Fortaleza?

Quando criança lembro de ver dezenas de amigos sumirem de Fortaleza no período de Carnaval. Bastava uma conversa rápida para saber de uma série de destinos: Paracuru, Taíba, Morro Branco, Aracati e dezenas de outras praias "referência" quando o assunto era aproveitar a festa com palco, 'mela-mela', paredões e shows.

Nas ruas de Fortaleza, sobravam os que resistiam em se entregar à folia por aqui. Mas muito mudou de uns tempos para cá, ainda que essas praias continuem sendo sinônimo de lotação. Polos cheios e uma quantidade absurda (e bonita também!) de gente apostando nos espaços fortalezenses para ressignificar a cidade nesse período.

A cada ano o número de pessoa cresce, ao passo em que as estruturas parecem também pedirem por mais e mais espaço.

Não é incomum surgir o questionamento: vale a pena curtir o Carnaval em Fortaleza? Seja na energia dos que anseiam por seguir a animação dos blocos ou para os que esperam a data para aproveitar tranquilidade ou curtir um cineminha, Fortaleza é plural e se expande, ainda mais nesses dias, para dar lugar à alegria dos mais diferentes tipos.

No meu caso, sempre foi sinônimo de liberdade, de quando posso caminhar por aí, apesar da insegurança, junto dos meus.

Se é para falar de motivos, eles não faltam. Começo por alguns dos lugares que gosto.

No Mercado dos Pinhões, por exemplo, a juventude pode se ver contemplada. Se sua identificação estiver por lá, não vai ser difícil encontrar diversas músicas hits nas caixas de som portáteis e até mesmo na playlist oficial do Ciclo Carnavalesco. As fantasias parecem ser uma verdadeira homenagem a todos os memes vistos na internet nos últimos meses, além do glitter espalhado na maioria dos corpos dançantes e felizes.

Na praia, quase o lugar marcado para encerrar a noite de festa, os shows funcionam como uma mistura do público: o verdadeiro momento onde as tribos se encontram depois de um dia lotado de programação.

Esse talvez seja meu lugar ou momento favorito da beleza que é o Carnaval de Fortaleza.

Poder sentar nas areias da praia, dividir uma cerveja gelada (de três por dez, por favor) e aproveitar as apresentações oficiais de maneira desprentensiosa, como quem sabe que já já vai poder dormir no conforto de casa, talvez seja a melhor das sensações. Claro, é bom ficar ciente desde já da possbilidade de uma chuvinha no fim da noite e se preparar para isso.

Na Gentilândia, no bairro Benfica, a sensação é de proximidade. Fácil demais encontrar um ou vários rostos conhecidos, daqueles capazes de alegrar a tarde em meio ao calor carnavalesco. É naquela praça onde, na maioria das vezes, começa a folia do dia para depois dar lugar à famosa "esticadinha" até os outros polos. Como boa pessoa apegada que sou, passar por lá é quase ritual de todo ano.

Eu poderia mesmo é dizer que o Carnaval é feito disso, das pessoas nos rodeando e, nesse meio, Fortaleza tem sido perfeita como ponto de encontro.

A vontade de aproveitar a festa em outros locais do Brasil existe, certamente. Mas é por aqui que o meu coração e de tantos outros vibra a cada início de bloco ou término de show. No fim, chega a ser impossível guardar a ansiedade pelos dias que virão.