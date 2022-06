Quer começar a correr e não sabe por onde começar? Veja dicas

Quem circula pelas ruas de Fortaleza, certamente, já se deparou com pessoas praticando a mais básica das modalidades, que é a corrida. Prática que vem se difundindo, cada vez mais, com o passar dos anos, requer cuidados e atenção, principalmente, para quem vai iniciar.

Há alguns anos, o ponto de quem praticava a corrida era, principalmente, o calçadão da Avenida Beira Mar. Atualmente, em uma rápida volta no início ou final do dia, pela cidade, encontra-se corredores. A própria assessoria esportiva em que Dicson atua tem pontos fixos também no Cambeba e Cocó. Além disso, ele destaca que a prática tem sido bastante registrada também em municípios da Região Metropolitana.