Alok vai doar parte de cachês para manutenção de projetos sociais no Ceará; veja municípios

Cinco instituições do Ceará vão receber recursos de cachês de shows do DJ Alok provenientes de apresentações do artista na região Nordeste. À coluna, a assessoria do cantor confirmou que ações localizadas em Aracati, Eusébio, Fortaleza, Forquilha e Maracanaú serão beneficiadas com iniciativas ao acesso à água potável.

Desde o ano passado, o artista faz aporte financeiro que já beneficiou 23 cidades brasileiras no acesso à água tratada.

Veja instituições que devem receber valores para manutenção:

Fortaleza: Instituto Pensando o Bem, que atua no bairro de Vila Velha promovendo atividades gratuitas de educação, esporte, sustentabilidade e qualificação profissional

Maracanaú: Instituto Asas e Raízes Pitaguary, que oferece atendimento e suporte ao povo indígena Pitaguary na Aldeia Horto; e, Quintal da Maroka, no bairro Piratininga , que busca formar politicamente os moradores, além de realizar distribuição de alimentos e água.

Forquilha: Associação Comunitária de Forquilha Acolha, no bairro Edmundo Rodrigues, uma comunidade semi rural que atua nas áreas de esporte, saúde, lazer e educação; e, Associação Comunitária Capitão José Diogo de Siqueira, no Distrito de Cacimbinha, na zona rural da cidade, que oferece assistência básica para famílias de baixa renda.

Aracati: Recicriança, instituição que atua no bairro de Canoa - Quebrada com foco em educação, cultura, educação ambiental e incentivo ao esporte; e, Associação Comunitária de Beberibe, que oferece suporte social e assistência básica no bairro Beberibe.

Eusébio: Associação Comunitária dos Moradores da Pedra Raio de Sol, no bairro Santo Antônio que desenvolve atividades de aprendizados lúdicos para crianças, envolvendo suas famílias; e, Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado - ITEVA, que atua no Parque Havaí, nas áreas de produção científica, difusão tecnológica, capacitação técnica e qualidade de vida.

Os espaços comunitários envolvidos participaram de capacitação para o uso da tecnologia, oficinas educacionais sobre higiene e educação ambiental. As comunidades podem beber e abastecer galões de água potável sob a orientação das instituições.

No trabalho de tratar a água é usada uma tecnologia de filtragem desenhada para uso comunitário, podendo comportar um alto volume de água bruta (24.000 litros/dia) para tratamento, deixando-a própria para o consumo, higienização pessoal ou preparo de alimentos.

Legenda: Ações beneficiam projetos sociais de cinco cidades no Ceará Foto: Divulgação

De agenda no Nordeste, Alok entrou 2025 fazendo a virada do ano em Recife (PE). Ainda em janeiro, ele performou no Palco Ponte do Festival de Verão de Salvador. Segundo a assessoria do artista, ele tem programado nas próximas semanas shows em Cajazeiras (PB) e, novamente, em Salvador (BA).

Ações no Nordeste somam mais de R$ 2 milhões de investimento

As doações do artista a projetos já beneficiaram várias iniciativas, entre elas: o "Vila Esperança", o "Fundo Conexão Microcrédito" e o "Água de Beber". Ao todo, elas resultam em mais de R$ 2 milhões investidos na construção de casas, geração de renda, acesso à água potável e segurança alimentar.

A primeira ocorreu em parceria com a organização humanitária Fraternidade sem Fronteira (na Bahia), o segundo com a ONG Acreditar (em Pernambuco) e o terceiro com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Água Camelo (em vários estados do Nordeste).