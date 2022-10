Viúvas de ex-prefeitos de Caucaia perdem direito à pensão vitalícia, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu derrubar legislação vigente no município de Caucaia, no Ceará, que previa a concessão de pensão mensal vitalícia a viúvas de ex-prefeitos.

A relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, disse, em seu voto, que o Supremo já firmou precedente de que não há direito ao recebimento de pensão vitalícia por ex-ocupantes de chefia do Poder Executivo ou dependentes.

Leia também Jéssica Welma Quem ganha e quem perde com o resultado das urnas em Caucaia, 2º maior colégio eleitoral do Ceará

“Assegurar a percepção de verba mensal a viúvas de ex-prefeitos configura condição privilegiada e injustificada em relação aos demais beneficiários do regime previdenciário, que atenderam aos requisitos constitucionais e legais para a concessão dos benefícios”, afirmou a ministra.

A relatora assinalou também que, conforme a Constituição, o Regime Geral de Previdência Social se aplica a quem ocupa, exclusivamente, cargo temporário, como os detentores de mandato eletivo.

Com o apoio dos demais ministros, foram declaradas incompatíveis as leis municipais 405/1984 e 486/1989.

A primeira delas, elaborada antes da atual Constituição Federal, previa uma pensão vitalícia de 200 mil cruzeiros às viúvas de ex-prefeitos de Caucaia, com o mesmo reajuste dado a Inativos e Pensionistas da Prefeitura.

Cinco anos depois, nova legislação modificou o valor da pensão, prevendo que ela corresponderia a 25% "da Representação a que faz jus o Prefeito em exercício".

No processo, a Procuradoria-Geral da República alega que "ao disciplinarem a concessão de pensão vitalícia a viúvas de exprefeitos, direcionam-se à concretização de interesses privados e particulares de determinadas pessoas, instituindo privilégio incompatível com o interesse público, tampouco com os princípios da moralidade e da impessoalidade".

Nova Russas e Campos Sales

Em 2021, o STF julgou caso semelhante nas cidades de Nova Russas e Campos Sales.

Em 1985, a Lei Orgânica municipal também passou a prever o pagamento de pensão vitalícia a dependentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores falecidos no exercício do mandato em Nova Russas.

Já em Campos Sales, no mesmo ano, uma lei municipal garantiu pensão por morte e por invalidez para ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores e seus cônjuges.

As medidas também foram declaradas inconstitucionais, sob o argumento de que os cargos de natureza política do Executivo e Legislativo são temporários, não se justificando o pagamento de benefício permanente a ex-ocupantes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais.

A decisão em relação à Caucaia passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento. Os valores recebidos até a data não terão de ser devolvidos.