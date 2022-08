Violência contra mulher: Elmano propõe ampliar espaços de denúncia e garantir emprego para vítimas

O candidato do PT ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas, apontou como proposta de combate à violência contra a mulher aumentar o número de Delegacias da Mulher, estender para mais municípios a Casa da Mulher Cearense e garantir vaga de emprego para vítimas que não tenham independência financeira.

Elmano apresentou as propostas em entrevista às jornalistas Dahiana Araújo, editora de Cotidiano do Diário do Nordeste, Lorena Cardoso, editora de Cultura, e Jéssica Welma, editora de Política, que escreve esta coluna. Ele falou também sobre Cultura e Primeira Infância.

Questionado sobre ações para combater os índices de feminicídios e a vulnerabilidade das mulheres no Estado, o candidato pontuou ainda aumentar o programa Patrulha Maria da Penha e ampliar o horário de funcionamento das delegacias especializadas no atendimento de mulheres à noite e nos finais de semana.

"Existem várias medidas. A primeira, que considero muito importante, porque os casos que nos envergonham, nesse aspecto, boa parte deles, são à noite e especialmente finais de semana, quero que a delegacia das mulheres seja 24 horas e as funções no final de semana. Isso eu vou fazer porque vou chamar a outra turma da Polícia Civil, porque preciso ampliar o efetivo", disse Elmano.

Legenda: Elmano de Freitas, candidato do PT Foto: Thiago Gadelha

Ele também se comprometeu a ampliar a Casa da Mulher Cearense, que hoje conta com equipamentos em Juazeiro do Norte e Sobral, além de três equipamentos em fase de obras ou planejamento em Quixadá, Tauá, Crateús e Iguatu.

"O mais importante nessa Casa, além de ter a delegacia, ter o juizado especial, ter um grupo da policia militar, é que essa mulher primeiro é acolhida, é recebida com um grupo de psicólogas e assistente sociais que acolhem essa mulher que vem destruída emocionalemnte", afirmou.

Em relação aos empregos para as vítimas, Elmano disse que vai articular com as secretarias de Proteção Social e Planejamento que "organizem os contratos das empresas terceirizadas para que a mulher, vítima de violência doméstica, que às vezes se obriga a voltar (para junto do agressor) porqie não tem como criar seus filhos, vai ser capacitada, vai receber uma bolsa e vai ocupar essa vaga e emprego na região dela".