Simone Tebet cumprirá agenda no Ceará na próxima semana

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, deverá fazer sua primeira visita ao Ceará na próxima semana. Sem apoio do MDB no Estado, a agenda é articulada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB), que chegou a ser cotado como vice de Tebet na pré-campanha.

De acordo com a assessoria do senador, a expectativa é de que Tebet desembarque no Ceará na quarta-feira (14). Os detalhes da agenda devem ser divulgados nos próximos dias.

No Ceará, o MDB está coligado com o PT e tem como candidata a vice na chapa de Elmano de Freitas a emedebista Jade Romero. Na quinta-feira (8), em entrevista à Verdinha e TV Diário, ao ser questionada se estaria em palanque com Simone Tebet no Ceará caso a candidata viesse ao Estado, Jade reforçou aliança com a campanha de Lula (PT) a presidente.

Na última pesquisa Ipec/TV Globo, Simone aparece em quarto lugar, com 4%, atrás de Ciro Gomes (PDT), 8%; Jair Bolsonaro (PL), 31%; e Lula, 44%.

Na pesquisa Ipec Ceará, Simone marca apenas 1% dos votos na pesquisa estimulada.

