Prefeitos no Ceará sorteiam camisas oficiais do Brasil e oferecem até PIX para bombar perfis na Copa

Em 2013, o então governador do Ceará, Cid Gomes (PDT), causou alvoroço no Facebook (e fora dele) ao anunciar o sorteio de 10 ingressos para o show da diva pop Beyoncé em Fortaleza. “Para incrementar a quantidade de pessoas que acompanham a página, sortearei 10 ingressos do show da Beyoncé entre os curtidores”, escreveu Cid, à época, quando ainda não era habitual a presença direta de gestores públicos nas redes sociais.

A estratégia de Cid segue fazendo sucesso quase dez anos depois, agora entre prefeitos no Ceará, nesse embalo de Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (9), para a partida entre Brasil x Croácia pelas quartas de final da Copa do Qatar, tem sorteio de camisa e bolão de apostas do placar valendo de ingresso para show à PIX de 500 reais.

Em Itarema, no Litoral Oeste do Ceará, o prefeito Elizeu Monteiro (PDT) anunciou o sorteio de 50 camisas oficiais da Seleção Brasileira durante transmissão do jogo em um ginásio da cidade. A publição rendeu mais de 150 interações de seguidores no comentários em poucas horas, mais do que a média habitual nas publicações do gestor.

Segundo o prefeito, as camisas foram compradas com recursos próprios. A página oficial da Prefeitura também divulgou o sorteio, mas sem atrelar a ação ao gestor, o que poderia configurar promoção pessoal e infringir o princípio da impessoalidade. Um administrador deve, pela lei, atuar sem fins pessoais, objetivando exclusivamente o interesse público.

"Ali é pessoal, não tem nada do governo do meio", foi o que disse o próprio Cid, em 2013, diante da polêmica do sorteio dos ingressos.

A promoção pessoal também é mote da estratégia da prefeita de Camocim, Betinha Magalhães (PDT). O "Bolão da Prefeita" pode premiar o melhor palpiteiro ou palpiteira com um PIX de R$ 500. Até a manhã desta sexta, já havia mais de 2100 comentários, um volume sem precedentes no perfil da prefeita.

Legenda: Bolão da Prefeita

"Criamos aqui em Camocim um concurso da rua mais enfeitada para a Copa, e isso já é tradicional em nosso município. Como vi que a população ficou empolgada com isso, resolvi promover esse bolão, de forma particular, como uma forma de interagir com os torcedores da Seleção e com a população", disse a prefeita.

Betinha seguiu o modelo de outros gestores nas redes e disse ainda que se surpreendeu com o engajamento.

PIX de mil reais

No jogo anterior, em que o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 x 1, 28 seguidores do prefeito Júnior de Titico, de Ipueiras, vão dividir o prêmio de R$ 500. Foram mais de 2 mil comentários na publicação, mais do dobro da primeira iniciativa, o sorteio de uma camisa oficial, que teve 600 participantes e dois ganhadores.

Legenda: Bolão do prefeito de Ipueiras

Para a partida desta sexta, o palpite certeiro pode ganhar R$ 600 reais, caso ninguém mais acerte e obrigue a divisão do valor.

A maior premiação dessa Copa entre os prefeitos está por conta de Ronilson Oliveira (MDB), prefeito de Croatá: um PIX de mil reais. Na partida contra a Croácia, será a segunda rodada do bolão, com o mesmo valor.

Outro prefeito que já fez dois sorteios de camisas e agora aposta no PIX é Netim Morais, de Bela Cruz. O prêmio de hoje é um PIX de R$ 500.

Quem também tenta "bombar" o perfil com ações na Copa é o prefeito de Barroquinha, Jaime Veras. Na partida de hoje, há três camisas oficiais em disputa para quem:

1) Seguir o perfil do prefeito

2) Curtir a publicação

3) Comentar o placar, marcando dois amigos no comentário.

O esquema é tradicional de ações do gênero nas redes sociais.

Em Forquilha, o prefeito Ednardo Filho adotou a mesma estratégia, mas valendo apenas um ingresso para o show de Jonas Esticado em um evento no sábado (10).

Atenção à legislação

É importante lembrar que, não sendo em ano eleitoral, a distribuição gratuita de bens pode acontecer por ação do gestor público, de forma particular e sem promoção em canais oficiais da gestão, por exemplo. Caso se trate de uma ação do município, é obrigatório que haja previsão na lei orçamentária anual e que tenha finalidade pública.