PEC do Piso da Enfermagem tem relatório aprovado em comissão especial e segue para etapa final

Foi aprovado nesta quinta-feira (7) o relatório da PEC 11, a proposta de emenda à Constituição que vai garantir segurança jurídica à aplicação do piso nacional da enfermagem, na comissão especial da Câmara dos Deputados.

A medida segue agora para votação em plenário, última etapa da tramitação na Câmara, o que deve acontecer ainda nesta quinta-feira.

O piso da categoria foi aprovado no início de maio, mas ainda não foi enviado para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os parlamentares têm atuado em articular projetos paralelos para assegurar a aplicação dos novos salários, evitando questionamentos jurídicos e tentando buscar uma fonte de financiamento para mitigar alegações de falta de recursos para bancar os valores.

Durante a discussão na Comissão, o deputado Célio Studart (PSD) ressaltou a pendência sobre o financiamento e fez um pedido ao Governo para que "Sente e demonstre o caminho que vai apontar para que todos se tranquilizem quanto a isso".

"Vamos aprovar a PEC, é uma grande vitória, mas queremos que a Enfermagem se sinta segura que tudo que está sendo feito é para garantir na totalidade o pagamento do piso da enfermagem", pontuou Célio.

Também integrante da Comissão, o deputado Mauro Filho (PDT) comemorou a aprovação da PEC. "Após diversas reuniões com os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, conseguimos apressar a tramitação da PEC 11 e hoje chegou o grande dia dela ser aprovada também pelo Plenário", afirmou.

“A enfermagem merece, sim, um vencimento um pouquinho mais justo. Estamos falando de profissionais de nível superior, que dedicaram quatro anos de sua vida na graduação, que têm jornada de trabalho, entre técnicos, auxiliares e parteiras, de 44 horas semanais, quer seja nos hospitais públicos ou privados”, afirmou a relatora, deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

Houve apenas um voto contrário na Comissão, do deputado Tiago Mitraud (Novo). “Falaram que tinha fonte de financiamento, falaram que, assim que aprovado o PL, vocês teriam aumentado o salário. Pouco tempo depois, estamos aqui aprovando esta PEC, com voto contrário do Novo, porque o PL era claramente inconstitucional”, afirmou.

Segurança jurídica

A PEC 11/22 foi apresentada no Senado para evitar que o projeto de lei 2564/20, que institui o piso, seja questionado juridicamente.

A Constituição Federal prevê que projetos de lei sobre aumento da remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República. O projeto do piso, no entanto, é de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), o que abriria margem para veto ao novo piso para profissionais do setor público.

Recursos

Em maio, logo após aprovação do piso no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que pretende sancionar o projeto e que está "no aguardo da definição sobre qual será a fonte de recursos".

Esse processo, no entanto, segue travado. Deputados e senadores têm tentado viabilizar saídas, mas a ausência de engajamento do Governo Federal na discussão não permite o avanço de nenhuma proposta.

Entre os parlamentares, Célio Studart é autor da proposta que prevê destinação de recursos de royalties do petróleo. Além dessa sugestão, há outras que tratam de verba dos impostos oriundos da legalização dos jogos de azar e do uso de verba de fundos públicos, apresentada pelo deputado Mauro Filho.

Com a aprovação da PEC do Piso da Enfermagem, os parlamentares concluirão a parte que os cabe diretamente. O custeio da proposta, ainda que seja parte fundamental da aplicação do piso, está na alçada do Poder Executivo.