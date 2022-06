Marrion ganha perfil nas redes sociais de "pré-cãodidata" e cabo eleitoral de Natália Herculano

Depois do sucesso na campanha do prefeito José Sarto (PDT) nas eleições de 2020, a cadelinha da raça Lulu da Pomerania, Marrion, vai ser cabo eleitoral da pré-candidata a deputada estadual Natália Herculano (PSDB), ex-esposa do prefeito.

O fato por si não é exatamente uma novidade para quem acompanha as redes de Natália. Marrion, com frequência, está com a pré-candidata em eventos eleitorais.

Ela está até mesmo no vídeo de campanha institucional do PSDB com Natália.

Para 2022, no entanto, Marrion ganhou perfil oficial de "pré-cãodidata" na quarta-feira (22), tanto no Instagram como no Twitter.

Em 2020, a cadelinha ganhou perfis extra-oficiais de apoio a Sarto e foi importante para ampliar a conquista de votos do atual prefeito no segundo turno, atrelando, principalmente, tons de humor na campanha.

Marrion esteve na posse de Sarto e até mesmo "despachando" no Paço Municipal, mas, poucos meses depois, Sarto e Natália Herculano anunciaram a separação, e Marrion ficou sob tutela de ex-primeira-dama.

É ver agora, em outro contexto eleitoral, se "Marrion faz tudo" novamente.