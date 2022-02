Bolsonaro diz que "falta da água não é mais problema no Nordeste", mas não é bem assim

O presidente Jair Bolsonaro (PL), durante discurso no evento de liberação das águas do São Francisco ao Cinturão das Águas, no Ceará, na cidade de Jati, disse que "a falta da água não é mais problema para o Nordeste". Não há dúvidas de que essa é uma frase esperada pelo povo nordestino há séculos. Porém, infelizmente, ela ainda não representa a realidade de um pleno acesso à água.

O Nordeste tem nove estados. Não é possível abarcar a efetividade das políticas de abastecimento em todos eles, mas, sobre o Ceará, alguns fatos recentes são capazes de dimensionar que, ainda que não "falte" água, necessariamente, o acesso ainda é precário para muitos cearenses.

Há quem não tenha água encanada, dependa de carro-pipa, use a água de chafariz público, dentre tantas outras dificuldades. Não à toa, políticos, tanto no Executivo como no Legislativo, se mobilizam em diferentes frentes para garantir obras de adutoras, de poços profundos e de armazenamento.

Uma cidade com água encanada

Dados de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, no Ceará, 9% da população não tem acesso à água em suas moradias. O Ceará tem cerca de 840 mil pessoas sem água encanada, algo em torno de 230 mil famílias.

Só em 2021, o Estado teve a primeira cidade fornecendo água tratada para 100% dos moradores: Guaraciaba do Norte.

O trabalho de universalização começou em 2017 e só foi efetivado quatro anos depois, quando 3.247 famílias na zona rural receberam água em suas casas.

Legenda: Falta de chuvas ainda preocupa muitos agricultores no Ceará Foto: Honório Barbosa

Qualidade do acesso

Segundo o IBGE e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o Ceará aproximadamente 7,5 milhões de pessoas com abastecimento domiciliar. Do total, 6 milhões pela Cagece, 600 mil pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) e 925 por Serviços Autônomos de Água e Esgoto, os SAAE's.

Há ainda cerca de 400 mil famílias com abastecimento de forma difusa por meio de cisternas e por distribuição em caminhões-pipa, que nesta modalidade têm número variável, dependendo do período.

A qualidade da água também enfrenta problemas. Em janeiro, a Justiça determinou que a União, ao retomar a Operação Carro-Pipa na cidade de Tauá retira água de um manancial indicado pelo Município, cuja água captada seja comprovadamente de qualidade.

"Segundo o MP, a referida operação passou a utilizar como fonte de captação a água oriunda do Poço Mogno, localizado em Aiuaba/CE. Contudo, a população beneficiada foi uníssona em afirmar que a água oriunda da nova fonte utilizada era imprestável para o consumo humano, visto ser muito salobra. Diante da situação alegada pelos munícipes, o Município de Tauá procedeu ao custeio da análise da água captada no Poço Mogno, cuja apuração técnica foi realizada pelos laboratórios NUTEC e Labor Saúde, sendo que em ambos foi detectado alto teor de sódio", diz nota do Ministério Público Estadual, autor da Ação Civil Pública que mobilizou a decisão, juntamente ao Ministério Público Federal.

Estado de alerta constante

No Ceará, dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) mostram que 70 açudes no Estado têm volume inferior a 30% até esta terça-feira (8), apesar das chuvas que têm ocorrido no Estado.

A distribuição desigual das chuvas também tem impactos severos. Em 2021, oito dos 184 municípios encerraram 2021 com chuva abaixo dos 400 milímetros: Parambu, Quiterianópolis, Independência, Madalena, Itatira, Irauçuba, General Sampaio e Icapuí.

O Ceará, no últimos anos, tem avançado na política de recursos hídricos, mas a realidade ainda é de preocupação, a cada ano, com a quantidade de chuvas que vai cair e com a garantia de que não falte água para as pessoas. Não há cenário de segurança, é um estado de alerta. Ainda não se avançou o suficiente para que se possa comemorar um pleno acesso à água.