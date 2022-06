Ao lado da família Aguiar, em Tauá, Camilo Santana recebe 18º título de cidadão em menos de 2 meses

O ex-governador Camilo Santana (PT) tem cumprido agenda intensa no Estado, recebendo títulos de cidadão e outras homenagens em Câmaras Legislativas. Nesta segunda-feira (20), ele recebeu o título de Cidadão da cidade de Tauá, berço político da família Aguiar, ao lado das lideranças políticas do PSD, que pleiteiam indicação a vice na chapa governista.

Camilo é pré-candidato ao Senado e um dos principais articuladores da chapa governista, atualmente em meio a forte impasse entre PT e PDT sobre a cabeça de chapa, disputada principalmente entre a governadora Izolda Cela, apoiada por Camilo; e Roberto Cláudio, apoiado pelo pré-candidato a presidente Ciro Gomes.

Tentando fugir ao impasse interno no PDT, o presidente do PSD e ex-vice-governador, Domingos Filho, tem reiterado em eventos partidários o interesse de ser candidato a vice nas eleições de 2022.

Em maio, Domingos e Camilo já haviam se encontrado para tratar de articulações eleitorais.

Além do líder, também estava presentes no evento a esposa de Domingos Filho, a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar; o deputado federal Domingos Neto, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Santana, e o presidente do PSDB Ceará, Chiquinho Feitosa.

Pré-campanha

Além de reunir lideranças políticas, as cerimônias em homenagem ao ex-governador têm sido momentos estratégicos de fortalecimento da imagem de Camilo Santana junto a vereadores e outras figuras influentes nos municípios.

Em cada evento, são ressaltados feitos da gestão do petista nas áreas da primeira infância, da segurança pública, da educação e da saúde, que se estendem, inclusive, para elogios à gestão de Izolda Cela. Camilo tem feito questão de ressaltar o trabalho da aliada em seus discursos e não foi diferente em Tauá.

"Meu projeto não é um projeto pessoal. Fui escolhido para representar, naquele momento, a continuidade do grande governador Cid Gomes. E agora nós dialogamos muito, nos avaliamos muito e, por conta da exigência da lei eleitoral (...), decidimos deixar meu nome à disposição para outras missões. Fiz isso com a convicção de que sabia que deixaria no meu lugar uma mulher extraordinária, a primeira mulher governadora do Ceará, a professora Izolda Cela. Uma mulher discreta, mas muito firme, que tem mostrado sua liderança", disse Camilo.

Homenagens

Desde maio, o ex-governador já recebeu homenagens em 19 cidades cearenses. No total, são 18 títulos de cidadania e duas honrarias, como a Comanda Antônio Conselheiro, em Quixeramobim, e a Medalha do Mérito Legislativo em Juazeiro do Norte.

Títulos de Cidadão Camilo Santana

MAIO

Itapipoca

Trairi

Amontada

Russas

Aurora

Brejo Santo

Pacajus

JUNHO