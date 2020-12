Missão do Amor: Mirian Lustosa combina expertise e sensibilidade em negócio de impacto social

O diagnóstico de transtorno do espectro autista dos gêmeos Lia e Pedro trouxe muitas mudanças na vida de toda a família da super Mirian Lustosa. Mas esse novo desafio chegou para que ela usasse de todo o seu conhecimento e gerasse um negócio de impacto social fundamental.

Contadora, pós-graduada em auditoria e planejamento tributário e já esteve em alto cargo na parte de contabilidade de uma das maiores empresas do Ceará. Profissional competente, esposa amorosa e mãe dedicada. Foi após 1 ano e 10 meses da chegada dos gêmeos da família Lustosa Cavalcante, com um diagnóstico para as crianças, que recebeu uma das suas maiores missões: ajudar pessoas com deficiências a tornarem-se empoderadas, valorizando suas habilidades e consolidando na sociedade a importância da inclusão.

Missão dada, missão que vem sendo cumprida com amor e inclusão!

Celebração em família

Cinquenta anos de casados merece uma celebração especial, à altura desse marco de vida admirável.

Não poderia ser diferente para a família targino. Cláudio e zena, que pautaram a vida em um lindo exemplo de amor e cumplicidade, fizeram questão de brindar suas bodas de ouro entre

Os mais valiosos dos presentes que receberam de deus: seus filhos.

Os celebrantes Cláudio e Zena Targino O padre Targina ao lado de Cláudio e Zena O casal e os filhos Leticia, Claudia, Paula e Marcelo.

Brisanet é finalista do prêmio iBest 2020

A Brisanet, telecom cearense focada em operações de internet por fibra óptica, foi uma das finalistas no TOP 3 do Júri Popular pelo prêmio iBest, premiação focada em identificar as maiores iniciativas digitais do País. Em 22 anos de existência, a empresa acumula outros importantes prêmios e reconhecimentos pelo excelente trabalho. Além disso, a Brisanet é a telecom que possui a maior quota de mercado (market share) em acessos via fibra óptica no Nordeste.

A SiSi parabeniza a empresa!