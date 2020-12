Coluna Sisi: Vestir-se de Natal

Maria Lúcia Negrão é uma referência em moda no Ceará. Empresária de sucesso, criativa em tudo que faz, surpreende, acima de tudo, nas atitudes com clientes e amigos. Sobre o que é vestir-se de Natal, usou vermelho para deixar uma dedicatória que liga cor e sentimento: "sentir o Natal é vestir-se do verdadeiro significado de gratidão a Deus por tudo que tem feito na vida e de amor, amor ao próximo, que é um dos maiores pedidos de Jesus a nós, lembrando das pessoas que fazem parte na nossa vida, nas pequenas coisas e nos pequenos momentos".

Natal dos Benevides

Celebração de natal da família benevides é um acontecimento transmitido por gerações. Incentivada pelos patriarcas da família, Paulo e Zoraida Benevides, a família se reúne ao redor do piano, com muita música natalina, para comemorar o nascimento do menino jesus. Este ano não será possível celebrar como a família mais gosta, tanto pela impossibilidade do momento, como pela perda recente de um dos maiores entusiastas da festa, dr. Sérgio Armando. Por isso, o #tbt de hoje é mais especial ainda. Tem verdade e sentimento chamado saudade.

Playlist de Natal

A playlist do Dj Itaque é chamada de "Noite Especial - Xmas" e possui uma seleção eclética para que o momento da reunião familiar agrade a todos os gostos e alcance todos os momentos. Vale a pena salvar na sua playlist também e usufruir essa dica de quem tem bom gosto.