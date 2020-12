Coluna Sisi: Simbora... 1,2,3

Final de ano, rola sempre uma programação mais esticada, mesmo que seja para ir “bem ali, acolá”. Aqui vão algumas dicas da consultora de moda e nossa parceira Lu Carvalho de uma fórmula certeira para viajar, levando com poucas peças de roupa, mas muitos looks:

1. Para cada parte de baixo (calças, shorts, saias, por exemplo) combine 2 a 3 partes de cima diferentes.

2. Experimente escolher cores mais “neutras” para as partes de baixo, porque harmonizam bem entre si.

3. Escolha peças “multifuncionais”: um maiô, por exemplo, pode, também, ser usado como body e já rende de duas a três produções diferentes; os lenços e bijuterias são uma boa pedida – otimizam espaço na sua bagagem e mudam a produção do dia!

4. Quanto aos itens de beleza, o ideal é escolher as embalagens em miniatura.

Ceia da noite da virada?

Nálvia Melo é mãe e apaixonada por gastronomia desde criança. Para fazer os filhos comerem bem, desenvolveu sua arte que é percebida com o mesmo carinho que, hoje, apresenta à Sisi como proposta para uma Ceia de Ano Novo: “Saborosa, simples de fazer, que cabe no bolso e, o que é mais interessante, com ingredientes regionais” garante a chef de cozinha. No seu negócio particular, ela vem conquistando o paladar de muita gente! A Nálvia é daquelas pessoas que a mente cozinha e a alma tempera.