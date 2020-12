Coluna Sisi: Para poucos e bons

A Defensora Pública Roberta Quaranta sabe tocar com carinho o coração dos convidados que acolhe na sua casa. Ela é uma simpatia, tem um bom gosto ímpar e é animadíssima. Pedimos que apresentasse à SiSi como seria uma sugestão de mesa natalina para pouco se bons amigos e olha o que ela nos preparou, além da linda mensagem: “Em um ano como esse que vivemos, celebrar o nascimento de Jesus e sentar à mesa com aqueles que amamos é, acima de tudo, celebrar o dom da vida e todas as misericórdias de Deus sobre nós! Que possamos valorizar cada vez mais esses momentos e que, em breve, possamos estar todos juntos e entrelaçados novamente!”.

Significado do Natal em 2020

Legenda: Niedja Bezerra: uma mensagem para um Natal no verdadeiro espírito cristão

Foi a forma de confraternizar o Natal que mudou ou foi você? Essa é uma pergunta que lancei para a presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia, a médica Niedja Bezerra. Ela que é, acima de tudo, uma cristã praticante dos ensinamentos de Jesus e colecionadora de boas amizades, saberia muito bem como encarara questão. Tinha certeza da grandeza da resposta! É essa a mensagem que ela nos trouxe: “Natal 2020 - Vivemos um Natal verdadeiramente cristão, que substituiu a correria das lojas pela urgência em desejos de saúde e paz; que a presença se fez o melhor e o mais precioso presente; que a ceia ficou santa e completa com todos em família, ao redor de uma só mesa, celebrando verdadeiramente o espírito de união, resiliência, solidariedade e gratidão”.

Um combo infalível para a make de Natal

Legenda: Combinação infalível para este Natal

Pensar em Natal é imaginar: luz, brilho e vermelho. Pensando nisso, a aposta é uma sombra brilhosa para o olho, uma pele bem iluminada e uma boca bem desenhada e feminina, ok? Pode investir sem medo de ser feliz e arrasar corações. É por um bom motivo.