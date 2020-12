Coluna Sisi: O ano de Vênus

A astróloga Dulce Regina, com mais de 30 anos de experiência e autora de diversos livros no Brasil e na Europa, conta aos leitores da Sisi, que um ano regido por Vênus é um bom sinal. E 2021 vai ser assim

“É o planeta que rege a paz, o amor, a alegria, a diplomacia, a sociabilidade, a harmonia e a beleza”, explica a astróloga.

“Porém, não é a energia de Vênus que vai mudar a vida de alguém. Não se pode deixar cair o padrão vibratório, mesmo se houver desvios do caminho da Evolução para que não entre em sintonia com a energia mais densa do Planeta.

Cuidado!

Substitua ressentimento pelo sentimento de gratidão e a predisposição para a abertura de um novo mundo, em que a Bondade Divina deverá reinar. Além da Terra, existem outras dimensões, não regidas pela Lei Kármica e sim pela Lei Cósmica, cuja energia é mais sutil. Tais dimensões são regidas por uma Lei Universal Maior, em que nossos atos passam a ser direcionados, por seres mais evoluídos, que têm a missão de ajudar.

Podemos estar na Terra e ligados com o Plano Divino, mas, para que isso aconteça, é necessário haver total entrega pessoal”.

Falou e disse, Dulce Regina!

A Sisi Year's Eve by Gustavo Serpa

Legenda: O cantor Gustavo Serpa: música de bom gosto

A Sisi mal nasceu e já ganhou playlist no Spotify do cantor Gustavo Serpa. Ele, elegantérrimo por natureza, não poderia ser mais gentil quanto tirou um pouco de seu precioso tempo para compartilhar músicas especiais para a virada do novo ano. São músicas para ninguém ficar parado. Ouçam aqui.

#TBT: Inesquecíveis viradas de ano

A foto é para lembrar do último revéillon das Flecheiras na Casa do Léo Cabral. O ano pode ter sido 2003 ou 2004, mas a saudade permanece. Tudo era organizado pelos amigos Léo Cabral ("anfitrião"), Giana Studart, Simone Melo, dentre outros. Os interessados compravam as camisas para ter acesso ao local. A música era de qualidade e ia das 20h às 8h, com show de fogos a meia noite com hino nacional. Era uma festa super familiar, chegando a ter mais de 1 mil pessoas. Ah, a comunidade era beneficiada com essa festa. Do valor que sobrava do arrecadado eram comprados os materiais escolares para o ano inteiro!