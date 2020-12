Coluna Sisi: Nova liderança

A área médica da ortopedia e da traumatologia entrará em 2021 com novas lideranças, para bem representar o setor.

Ortopedista e traumatologista, especialista em quadril, Leonardo Rocha Drumond tomou posse da Presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) - Regional Ceará. A nova gestão conduzirá a entidade pelo biênio 2021/2022.

Ao seu lado, Drumond terá a Dra. Christine Maria Muniz, especialista em ombro e cotovelo. É ela quem assume a Vice-Presidência da regional cearense da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

A posse de Drumond e de Muniz aconteceu na última semana, em cerimônia discreta, como recomendam os novos tempos, num renomado buffet, em Fortaleza.

A entidade está presente no Estado há 55 anos atuando na congregação e valorização dos ortopedistas e traumatologistas cearenses.

O batizado da linda Malu

Legenda: Haroldo Guimarães, Maria Luiza e Maria Cibely

O batizado da pequena Malu, filha de Maria Cibely e Haroldo Guimarães, advogado e astro de Cine Holliúdy, aconteceu no último dia 19, na Capela de São Pedro dos Pescadores no Mucuripe. A celebração tem um significado todo especial para a família que tem orgulho da geração de pescadores da região. O Padre Edivânio realizou a cerimônia que contou, apenas, com a presença dos pais, avós e padrinhos.

"Pra mim, em especial, foi um momento de muita alegria apresentar nossa pequena ao Senhor. Desejo que ela siga o exemplo e os ensinamentos de Jesus, seja uma mulher de fé e esteja sempre em bons caminhos, independentemente da crença que ela abraçar durante sua vida." Foram as palavras de Maria Cibely para a SiSi. Lindo de ver e de viver esse amor de vocês por ele e por Cristo!

Legenda: A pequena Malu e os avós