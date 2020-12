Coluna Sisi: Encontro com Jesus

Em um momento muito significativo para o empresário Zakaria Benzaama e Marina Osterne, pais da pequena Malu, escolheram a capela do Hospital Militar, em Fortaleza, para receber o sacramento do batismo pelo padre Eugênio. Após o rito católico, a família recebeu os padrinhos e amigos mais íntimos na sua residência, onde festejaram a chegada da vida cristã de Malu Osterne Benzaama. Os registros foram do fotógrafo Capibaribe Neto.

Legenda: Marina Osterne Benzaama, Thatia Dias , Malu Osterne Benzaama , Bruno Farias , Zakaria Benzaama Foto: Capibaribe Neto

Legenda: Thatia Dias, Marilac Rios, Marina, Malu, Zakaria Benzaama, Lúcia Paes Soares, Letícia Osterne e André Osterne Foto: Capibaribe Neto

Tradição do Auto de Natal

Quem conhece Beatriz Alcântara sabe bem que ela adora organizar um auto de natal. Só sobre o assunto já são dois livros publicados, além da experiência familiar. Tenho certeza! Rsrs

Em dezembro, a Sociedade Amiga do Livro foi presenteada com um novo auto da escritora. O Auto de Natal é uma modalidade teatral, com personagens de cunho bíblico. A narrativa tem participação coletiva e música no começo e no fim, além de alguns passinhos para divertir.

Voluntários da CSP

Neste ano, 553 crianças terão mais um motivo para abrir um sorriso no Natal, graças aos empregados da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), que participaram da campanha de arrecadação e doação de brinquedos dos Voluntários da Alegria CSP. As entregas foram realizadas nos dias 16 e 17 de dezembro, por representantes dos Voluntários da Alegria CSP, em cinco escolas de São Gonçalo do Amarante e Caucaia.