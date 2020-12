Coluna Sisi: Em um só lugar

A super novidade do momento é a loja I.Nova, no Shopping Iguatemi Fortaleza.

Ela reúne, em um único espaço, marcas autorais e conceituais com forte vertente criativa e inovadora. O legal é que a I.Nova traz uma experiência diferenciada de compra para os clientes e de venda para as marcas participantes, já que o espaço é mais que uma loja: é um ambiente que funciona como um “hub” de criatividade e tendências no universo da moda. As curadorias serão renovadas a cada três meses.

Oportunidade para os frequentadores do shopping conhecerem outras marcas de referência, com um “recall” na linha de estilo.

Gostei!

É assim que se faz! É tempo de saber gerar impacto social associado as marcas locais!

Legenda: Mais do que loja, um verdadeiro hub de criatividade e moda

Pode dormir, mas não deixe de “domingar”!

Legenda: Para curtir o domingo com conforto e estilo

Como assim? Não é porque hoje é domingo que você vai se dar ao luxo de ficar desarrumada em casa, né? Ninguém merece esbarrar com alguém com a cara da derrota! XÔ!!!! Quer ficar com aquelas “roupas de ficar em casa”, tudo bem, mas se reinvente! Camisolas, pijamas, shorts maleáveis e camisas molinhas, as opções são infinitas. Estão mais confortáveis, estilosas e, o melhor de tudo, te levam pra rua com estilo! Pode dormir, mas não deixe de “domingar”!

Destaque do momento: The Undoing

“The Undoing” tem apenas 6 episódios e é transmitida pela HBO. Tem uma história intrigante investigação que abala uma família que parecia perfeita. O elenco é de peso e o figurino, de cair o queixo de tanta elegância. É curta, intensa e história, bem construída, uma ideia incrível! Sabe o que é bom? Ela tem um final! Não sei você, mas eu detesto assistir série que continua somente anos depois. Para elas, deixo 3 letras e 1 sentimento: AFF!!