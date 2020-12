Coluna Sisi: Com tudo no lugar

Legenda: Denize de Francesco, personal organizer mostra como deixar a casa pronta para o ano novo

Poucas pessoas sabem, mas ter uma casa organizada reduz os conflitos familiares em até 80%. Além disso, diminui em 40% do trabalho doméstico.

Existem diversos fatores que podem estar relacionados a desordem em casa como: ansiedade, apego, depressão, dificuldade de lidar com a realidade ou a frustração. Quando desfrutamos de um lar organizado, podemos equilibrar melhor nossas emoções, pensamos com mais clareza e mantemos nossa tranquilidade.

Além disso, ainda conseguimos economizar tempo para investirem nossas energias de forma inteligente sendo mais produtivos e priorizando o tempo para o que nos faz feliz. A sua bagunça é o negócio preferido da personal organizer Denize De Francesco que divide muitas dicas através do seu instagram (@denizedforganizer).

A hora é agora!

Sem meio-termo, mas com praticidade

O momento pede ATITUDE. Aceite seus cabelos e liberte-se! Pode, mas se não for agora, garanta uma chapinha e alise seus fios. O Anderson Quinderé, colorista e hair artisan (@andersonquindere) aposta nos cabelos lisos e certinhos. Porém, se a mulher for mais ousada, a dica é fios com muita textura deixando o visual bem divertido e moderno.

"Antessala" em exposição

A Galeria Contemporarte, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, apresentam “Antessala”, exposição imersiva e multissensorial do artista Sérgio Gurgel, com coordenação de Aldonso Palácio e curadoria de Carolina Vieira. A mostra está em cartaz no Sobrado Dr. José Lourenço. O artista acopiarense figura como um nome incontornável no cenário contemporâneo das artes visuais. Sua pesquisa transita entre a velhice feminina e o erótico, onde o artista recria narrativas e elabora novos significados para objetos carregados de memórias, afetos e ficção.