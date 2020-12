Coluna Sisi: Celebrar o Natal em 2020?

O ano de 2020 não foi fácil e, para muitos, foi bem mais doído por diversos aspectos. Celebrar o Natal parece estranho. Afinal, o propósito do Natal precisa ser lembrado. Não foi à toa que a SiSi trouxe hoje o Padre Eugênio Pacelli para deixar uma mensagem de apoio e esperança a todos os cristãos. Deixamos aqui, também, Padre, nosso agradecimento afetuoso pelas palavras dedicadas aos nossos leitores. Um lindo Natal para o senhor, bem como para todos que o senhor acolhe.

A mensagem

“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Is 9,1). Há um mundo ferido e doente por uma pandemia que já se prolonga há meses. O que significa celebrar o Natal neste contexto? Abrir-se a um tempo de graça que Deus nos faz sonhar e atravessar. No Natal, Deus nos visita e O encontramos em nossa própria humanidade. Um Deus que esconde sua grandeza na pequenez de uma criança, na pobreza de uma gruta. Ele é o Emanuel, Deus conosco. A esperança habita definitivamente em nós! É verdade que há trevas no mundo, mas é maior a luz de Cristo; há trevas em nossos corações, mas é maior a luz de Cristo. Que o Emmanuel seja luz para a humanidade ferida, dê a todos a sua ternura e alimente sonhos e esperanças. Somos do tamanho de nossas aspirações.

Feliz Natal!"

Padre Eugênio Pacelli

#15doEllery

Pois é... Uma nova geração está chegando com a corda toda. As festas estão mais informais (ainda bem!) e ainda mais animadas, também!

Na festa de 15 anos do Bernardo Ellery não foi diferente: galera linda, super do bem e disposta a dançar vários ritmos. Os registros foram do Rogério Lima, megaenturmado na new generation.

Confira galeria abaixo.