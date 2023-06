Entenda por que você deve acompanhar a eficiência energética da sua placa solar

Sistemas que geram energia solar possuem vida útil longa - em média 30 anos -, portanto se com poucos anos de uso o consumidor não está observando na conta de energia a economia esperada, o sistema fotovoltaico pode não estar trabalhando em sua capacidade plena. Por isso é importante que o usuário faça o acompanhamento da eficiência energética das placas.

Esse acompanhamento é feito por plataformas (aplicativo ou site) que são disponibilizadas pela própria fabricante do sistema fotovoltaico ou pela empresa responsável pela instalação das placas. Esse acompanhamento é a última etapa da processo de venda do sistema fotovoltaico.

A partir dessas plataformas de acompanhamento, o consumidor consegue verificar se o sistema está online e conectado à rede, a potência no momento exato em que o usuário está acessando o aplicativo, a capacidade e a produção do dia, mês e desde o início da instalação.

Legenda: Geração por placa em um modelo de microinversor acompanhada por aplicativo Foto: Arquivo pessoal/Lucas Melo

Também é possível observar em alguns desses aplicativos o desempenho do sistema por placa. O diretor comercial da Sou Energy, Mário Viana, explica que o acompanhamento por placa é possível em sistemas com microinversores. “Há basicamente dois tipos de inversores: string e microinversores. No string o usuário consegue acompanhar a geração como um todo e no de microinversores ele pode acompanhar painel por painel”.

“Esse é um dos grandes argumentos para a venda dos microinversores. O consumidor consegue comparar. De repente as placas estão no mesmo telhado e uma gera menos que a outra porque esse painel tá sombreado, algum pássaro sujou ou caiu algum plástico”, detalha Viana.

Legenda: Aplicativo permite que o usuário acompanhe em tempo real a geração do sistema fotovoltaico, bem como a produção diária, mensal e desde a instalação Foto: Arquivo pessoal/Lucas Melo

Mas por que acompanhar?

Especialista em Energia Solar, Lucas Melo pontua que esse acompanhamento permite que o usuário perceba se alguma placa está com problema ou como a incidência solar está impactando na produção. Períodos chuvosos como os primeiros meses do ano, por exemplo, reduzem em 20% a 30% a geração das placas porque há pouca luz solar, o que é possível acompanhar por meio da plataforma.

Outros aplicativos permitem até que o cliente observe como a energia gerada por ele está sendo revertida em um valor menor na conta de energia, de acordo com Melo.

“Há muitas questões que podem afetar a produção, como sombreamento por causa de árvores ou prédios e a questão dos dias nublados, chuva e também a poeira, que pode ser um causador de baixa eficiência das placas. Porém, costumamos dizer que a própria água da chuva limpa essa poeira”, explica Melo.

Viana reforça que o sistema fotovoltaico é algo “silencioso” no sentido de, se há algum problema, muitas vezes o consumidor só vai perceber quando os créditos da geração solar não entrarem na conta de energia.

“A importância de o cliente estar atento é que se tem algum problema e ele acompanha isso com frequência, rapidamente ele percebe a inoperância e pode resolver. Caso isso não aconteça, ele pode ter uma surpresa bem desagradável na conta de luz, a depender do porte do sistema”, destaca Viana.

