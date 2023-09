Entenda por que as passagens aéreas ficaram tão caras

Quem aguardava ansiosamente pelo fim da pandemia para voltar a viajar talvez até esperasse preços maiores logo após o fim do período crítico. O que provavelmente não se imaginou foi que, cerca de dois anos após o afrouxamento das regras sanitárias, voar de avião estaria tão mais caro.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a tarifa aérea real média no Ceará (para voos domésticos) em junho de 2023 chegou a R$ 735,39. O dado considera os preços praticados pelas companhias Gol, Latam e Azul e representa alta de 9% na comparação com junho de 2022, quando essa média era de R$ 674,45. Em relação a junho de 2019, antes da pandemia (R$ 533,57) a alta é de 37,8%.

Nos preços de passagens internacionais saindo do Ceará, o aumento em comparação com o patamar pré-pandemia é ainda maior. Em junho de 2023, a tarifa média era de US$ 834,38 - alta de 9,9% na comparação com junho de 2022 (US$ 759,07) e de 51,9% em relação à tarifa de junho de 2019 (US$ 549,26).

Mas o que explica os elevados preços das passagens aéreas? Especialistas concordam que o preço do combustível usado pelas aeronaves, o querosene de aviação, na esteira da elevação do preço do barril de petróleo no mercado internacional, é um dos elementos preponderantes para as tarifas mais caras.

“O querosene de aviação vem ficando mais caro e se deve à redução da oferta no mercado mundial de petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu recentemente a oferta de produção do petróleo e derivados”, explica o economista e professor Ricardo Coimbra. “O combustível é o principal insumo desse segmento”, reforça.

Ele também acredita que “a desestruturação produtiva de aeronaves durante o período da pandemia”, que gerou uma oferta menor de aviões no mercado, impacta os preços das passagens, já que a oferta não tem acompanhado a demanda. “A pandemia abalou o setor produtivo de um modo geral: funcionários, estruturas. A gente não vê um crescimento de oferta na mesma magnitude da demanda, seja oferta de aeronaves, de voos, de trajetos”.

Ricardo Coimbra Economista “Quando há esse desequilíbrio entre oferta e demanda de voos, os preços vão ficando mais altos, o volume de promoções diminui significativamente e o preço médio fica em patamar mais elevado. Então é uma conjunção desses valores que propicia essa elevação continuada”

Alta do preço do barril de petróleo

O engenheiro aeronáutico Igor Pires lembra que no início deste mês a Petrobras aumentou em 21,4% o preço do querosene de aviação, dado o viés de alta do preço do barril de petróleo. “Foi mais um aumento após já ter acontecido um acréscimo em meados de agosto”. Ele lembra que após agosto as companhias fazem corte de oferta “para manter o nível de ocupação dos voos, tipo uma baixa estação”, o que pressiona os valores das passagens.

“Eventualmente surgem promoções, porém quem quer voar com pouca antecedência vai pagar caro na maioria das vezes. Em julho, a grande movimentação de passageiros levou ao aumento da ocupação média das companhias de forma geral. Todas tiveram resultados melhores do que o ano passado”, destaca Igor Pires.

O engenheiro compara as elevações dos preços das passagens aéreas aos carros, que ficaram mais caros no pós-pandemia.

“As companhias, em geral, estão buscando correr atrás dos prejuízos da pandemia. Eu comparo com os carros, que ficaram caríssimos. A mesma comparação eu faço ao transporte aéreo: eles aumentam o preço, o pessoal paga, é bom para eles e não necessariamente enche o avião, na maioria das vezes não enche”.

Assentos comercializados

O número de assentos comercializados em voos domésticos saindo do Ceará caiu em 2023. Em junho deste ano, foram 71,2 mil lugares vendidos, 32,4% a menos na comparação com junho de 2022, quando esse número chegou a 105,4 mil. Em relação ao período pré-pandemia (junho de 2019), quando foram comercializados 144,6 mil assentos em voos saindo do Estado, a retração foi de 50,7%.

Em voos internacionais saindo do Ceará, de acordo com a Anac, foram 1.735 assentos comercializados em junho de 2023 - aumento de 15,4% na comparação com junho de 2022, quando foram vendidos 1.504 lugares e queda de 51% ante junho de 2019 (3.548 assentos).

Perspectivas para os próximos meses

Pires acredita que, para os próximos meses, não há muita esperança de preços mais baixos em função do aumento dos preços do querosene. “Todo setor de precificação das companhias aéreas é especializado em extrair a máxima receita para um determinado voo. Se continuarmos com as pessoas viajando e o aumento do querosene, isso tudo fará com que tenhamos passagens mais caras”.

Coimbra diz que não consegue visualizar queda significativa no preço do combustível, o que deve continuar pressionando os preços das passagens. “Eu creio que há uma tendência de manter num patamar elevado, visto que você não consegue visualizar melhora significativa no preço do combustível, porque muito provavelmente esse volume de oferta não deve crescer em função das decisões da Opep de querer manter o preço do barril num patamar mais elevado”,

“As ofertas de aeronaves e a reestruturação das malhas vão ocorrendo à medida que o mercado começa a observar a efetividade desses novos trajetos e a necessidade de retomar trajetos suspensos ao longo do tempo, então o que se observa é uma tendência de manutenção nesse patamar. Esse cenário só deve se equilibrar quando as ofertas começarem a se fortalecer, dado que essa demanda tende a permanecer constante, e o setor produtivo aumentar os seus investimentos”, arremata Coimbra.

