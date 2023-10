Cresce a procura de cearenses por sorvetes zero açúcar e sem lactose

Em meio aos diagnósticos de intolerância à lactose e preocupação cada vez maior com os hábitos alimentares, segmentos específicos do mercado de sorvetes no Ceará estão chamando a atenção dos consumidores: os produtos zero lactose e zero açúcar. A avaliação é do presidente do Sindicato das Indústrias de Sorvetes do Estado do Ceará (Sindsorvetes), Edgard Júnior.

"Anteriormente, quando falávamos em produtos diet, por exemplo, estávamos falando de produto ruim e hoje não é assim", explica Edgard, que destaca ainda a busca por sorvetes mais naturais, os chamados sorvetes "da fruta". "Nós somos um estado tropical, as pessoas se preocupam muito com produtos chamados fitness".

Sobre os sabores, ele acredita que a busca maior por esse segmento de produto ao longo dos anos incentivou as empresas a investirem em insumos de qualidade para que esses sorvetes tenham um gosto cada vez mais parecido com os sorvetes com açúcar e com lactose.

"Hoje nós temos alguns aditivos como a sucralose e outros que se tornaram viáveis financeiramente e não deixam um sabor residual como outros. As pessoas estão cuidando da saúde, são diagnosticadas com intolerância à lactose e o mercado vem se adaptando a isso", detalha o presidente do Sindsorvetes. Hoje, o consumidor paga cerca de 30% a 50% a mais pelo sorvete sem lactose em relação ao produto com lactose.

Edgard, que também é CEO da Frosty, explica que na empesa, por exemplo, o produto zero lactose não era nem 1% do faturamento. Hoje, esse tipo de produto é quase 5%. "Sabemos que tem muito caminho ainda para percorrer", pondera.

Vendas aquecem no segundo semestre

Ele explica que as vendas de sorvetes em geral costumam ser melhores no segundo semestre do ano em decorrência do calor. Além disso, este segundo semestre está sendo melhor do que igual período do ano passado: as vendas devem ser até 35% melhores. "O calor está mais intenso do que no ano passado e isso impacta nas vendas".

"Todas as empresas têm se mexido bastante para trazer novidades e conquistar os clientes", reforça Edgard.

O Sindsorvetes conta com 45 empresas associadas. Edgard estima que o setor no Ceará gera cerca de 2 mil empregos diretos e mais de 10 mil empregos indiretos. O setor realiza desde a última quinta (4) a quarta edição da Exposorvetes Ceará 2023, evento que tem como objetivo qualificar o segmento no estado e promover negócios.

