Carne, feijão e óleo ficam mais baratos e levam cesta básica de Fortaleza à maior queda desde 2017

Vistos como vilões, sobretudo na pandemia, os preços da carne, do feijão e do óleo de cozinha foram, em 2023, os responsáveis por deixar a cesta básica de Fortaleza 3,61% mais barata na comparação com 2022. É maior queda anual para a capital cearense desde 2017, quando o índice registrou deflação de 6,78%.

As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (8).

A queda no preço da cesta básica no ano passado ocorre após o conjunto dos produtos em Fortaleza registrar alta de 12,9% em 2022. Em dezembro daquele ano, a cesta básica na Capital cearense estava custando R$ 653,99. Em dezembro de 2023, passou a custar R$ 630,38, uma queda de R$ 23,61.

Dos 12 itens que compõem a cesta, sete registraram deflação em 2023 na comparação com o ano de 2022. As quedas mais expressivas foram observadas no óleo de cozinha (-22,65%); no feijão (-19,76%) e na carne (-12,01%). Os itens que apresentaram as maiores elevações foram o arroz (16,36%), o pão (7,33%) e o açúcar (4,52%).

Veja a variação dos itens da cesta

Carne: -12,01% Leite -8,28% Feijão: -19,76% Arroz: 16,36% Farinha: -3,93% Tomate: -0,14% Pão: 7,33% Café: -3,72% Banana: 2,53% Açúcar: 4,52% Óleo: -22,65% Manteiga: 3,78%

Apesar da deflação, Fortaleza ainda detém o posto de cesta básica mais cara do Nordeste. Das 17 cidades pesquisadas, a cesta da Capital cearense é a 12ª mais cara.

Jornada necessária

O Dieese calculou ainda a carga horária da jornada de trabalho do fortalezense direcionada ao gasto com alimentos. Considerando o salário mínimo vigente no país de R$ 1.320,00 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas), pode-se dizer que o trabalhador teve que trabalhar 105h e 04 minutos por mês para essa finalidade. O gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) estimado pela entidade foi de R$ 1.891,14.

Comparando o custo da cesta com o salário mínimo líquido, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), o Dieese aponta ainda que o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em dezembro de 2023, 51,63% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta.

