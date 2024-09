Refa final: agenda internacional deve deixar Lula fora das campanhas eleitorais no Ceará

Presente nas peças publicitarias de praticamente todos os candidatos a prefeito do PT no Ceará, em mais de 90 municípios, o presidente Lula chegou a ser cogitado a vir ao Ceará nesta reta final de campanha eleitoral, mas esta possibilidade está cada vez mais difícil, admitem aliados dele. A agenda internacional do Palácio do Planalto é que está dificultando o engajamento do presidente.