Presidente da Assembleia não descarta episódio com André Fernandes ser "atentado ao parlamento"

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PDT), demonstrou preocupação ao tomar conhecimento do relato do deputado estadual André Fernandes (PL) de que teria sido alvo de um atentado no Interior do Estado, enquanto trafegava em uma rodovia. Evandro não descarta a possibilidade de se tratar de um “atentado ao parlamento”.

André Fernandes publicou nas suas redes sociais e prestou Boletim de Ocorrência dando conta de ter sido alvo de disparos de arma de fogo quando trafegava em seu veículo com um motorista no trajeto para o município de Cariús, após passar por Solonópole.

À autoridade policial, o parlamentar relatou ter sido seguido por uma moto que fez os disparos contra o carro dele, uma Toyota Hilux. O veículo é blindado e ninguém se feriu.

Após o episódio, em um grupo de WhatsApp, os deputados estaduais se solidarizaram ao colega. Por meio das redes sociais, o governador Camilo Santana (PT) informou que determinou investigação do caso.

Determinei ainda rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 8, 2022

No próprio grupo dos parlamentares, Fernandes agradeceu aos colegas que fizeram a “ponte” em relação ao governo do Estado para determinar investigações.

O presidente Evandro Leitão convocou a imprensa para um pronunciamento sobre o caso.

Investigação

O caso está sob investigação na Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde o veículo já está passando por perícia técnica. As investigações duram, inicialmente, 30 dias, mas podem ser prorrogadas a pedido do delegado do caso.