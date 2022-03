"Não tem pressa", diz Camilo Santana sobre indicação de advogados para vagas de desembargador

Na última quinta-feira (23), após decisão do pleno, a Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) enviou, ao Palácio da Abolição, duas listas tríplices com o nome de seis advogados para que o governador Camilo Santana (PT) escolha os dois – um em cada lista – que ocuparão cadeiras na Corte. Nesta quinta (31), a entrega completa uma semana e, quanto mais demora, mais gera expectativa no meio da advocacia cearense.

De cada lista sairá um nome que será nomeado para o Poder Judiciário. A disputa é pelas vagas do chamado quinto constitucional, uma regra segundo a qual os tribunais precisam ser compostos, em um quinto, por membros da advocacia e mais um quinto por membros do Ministério Público.

Bastidores

Esta coluna apurou que a disputa na primeira lista está praticamente resolvida. A indicação deverá ser mesmo do advogado André Costa. Ele encerrou recentemente um mandato de conselheiro federal da OAB, atua nas causas de igualdade racial na advocacia e também advoga para o governador.

A disputa mesmo, que ocorre nos bastidores, é pela segunda vaga. O mais votado, Everardo Lucena, aparece, segundo as fontes desta coluna, como o mais cotado para a escolha do governador. Ele é um nome com bom trânsito na OAB e também no Poder Judiciário, tanto que foi o mais votado entre os desembargadores.

Entretanto, ele tem dois concorrentes com força política. José Inácio Linhares é ex-presidente da OAB/Sobral e tem uma atuação profissional toda no Interior. A circunstância geográfica e o berço do advogado já podem sugerir ao caro leitor a influência política em torno dele.

Já Darlene Braga tem atuação de destaque na advocacia e trânsito livre no meio político. Ligada ao partido Progressistas, ela foi até recentemente secretária regional do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), por indicação do partido que é comandado no Estado pelo deputado estadual Zezinho Albuquerque e o filho dele, deputado federal AJ Albuquerque.

Após a decisão dos desembargadores, na quinta-feira passada, os dois líderes das listas eram dados como certos nas vagas. A demora da nomeação, entretanto, indica que o jogo ainda está sendo jogado.