Acilon Gonçalves se filia ao PSB e leva 8 prefeitos de olho na disputa de deputado federal

Ex-prefeito do Eusébio e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o médico Acilon Gonçalves se prepara para voltar à disputa por cargos majoritários em 2026. Ele é uma das apostas do PSB na disputa a uma cadeira de deputado federal. O ato de filiação do ex-gestor está marcado para esta sexta-feira (3), no Eusébio, município gerido pelo grupo político de Acilon.

Chegam aos PSB os seguintes gestores:

Bruno Gonçalves (Aquiraz)

Dr. Júnior (Eusébio)

Marquinhos Tavares (Itaitinga)

Ana Afif (Cascavel)

Edilson das Casas (Pacajus)

Giordanna Mano (Nova Russas)

Edim (Aracoiaba)

Dilmara Amaral (Limoeiro do Norte)

De volta ao partido

Acilon Gonçalves volta ao PSB após um período liderando o PL no Ceará. O ex-prefeito deixou o partido após divergências com o grupo bolsonarista e a crescente influência do ex-presidente Jair Bolsonaro no partido em todo o País.