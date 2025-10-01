Acilon Gonçalves se filia ao PSB e leva 8 prefeitos de olho na disputa de deputado federal
Ex-gestor do Eusébio é uma das apostas do partido para vaga na Câmara em 2026
Ex-prefeito do Eusébio e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o médico Acilon Gonçalves se prepara para voltar à disputa por cargos majoritários em 2026. Ele é uma das apostas do PSB na disputa a uma cadeira de deputado federal. O ato de filiação do ex-gestor está marcado para esta sexta-feira (3), no Eusébio, município gerido pelo grupo político de Acilon.
O nome dele é apontado no hall de favoritos em uma eleição que deve ser duríssima pelas 22 cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados em Brasília. O ato de filiação dele marca também a chegada de oito prefeitos ao partido, todos ligados ao grupo político dele.
Chegam aos PSB os seguintes gestores:
- Bruno Gonçalves (Aquiraz)
- Dr. Júnior (Eusébio)
- Marquinhos Tavares (Itaitinga)
- Ana Afif (Cascavel)
- Edilson das Casas (Pacajus)
- Giordanna Mano (Nova Russas)
- Edim (Aracoiaba)
- Dilmara Amaral (Limoeiro do Norte)
De volta ao partido
Acilon Gonçalves volta ao PSB após um período liderando o PL no Ceará. O ex-prefeito deixou o partido após divergências com o grupo bolsonarista e a crescente influência do ex-presidente Jair Bolsonaro no partido em todo o País.
O grupo, naturalmente, oficializa seu retorno à base de apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) no Ceará. O ato de filiação terá a presença do senador Cid Gomes e outros nomes do partido.