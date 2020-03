A mobilização de ministros das principais áreas do governo e de membros de outros poderes da República, com a publicização dos atos tendo à frente o presidente Jair Bolsonaro, já é suficiente para mostrar que o chefe do Executivo sentiu o golpe da reprovação popular no momento de dois atos controversos do presidente: a participação nos protestos de domingo passado, quando deveria estar de quarentena por conta do coronavírus, e as declarações recentes que tentaram minimizar a pandemia em andamento no Brasil com impactos incalculáveis do ponto de vista social, de saúde e econômico. O Governo Federal não está parado. Ao contrário. O trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, precisa ser destacado, assim como as medidas anunciadas ontem. Mas havia a sensação de que tudo ocorria apesar do presidente. O fato de Bolsonaro ter assumido o protagonismo das ações, ontem, mostrando mais comedimento e serenidade, dá a esperança de que o presidente caiu na real em relação ao seu papel.

Contágio se aproxima do Abolição

O governador Camilo Santana não teve contato, nos últimos dias, com a vice-governadora Izolda, que está infectada com o coronavírus. Além dela, o deputado Júlio César Filho, líder do governo na Assembleia, também está contaminado. O Palácio Abolição já está preocupado com a exposição do chefe do Executivo. As reuniões de Camilo estão acontecendo com pouquíssimas pessoas e até as ações do comitê de combate ao coronavírus já devem acontecer remotamente. O risco de contaminação é alto e até as entrevistas coletivas devem ser canceladas, passando os pronunciamentos a ocorrerem por meio da internet.

Corre-corre na Assembleia

A confirmação do caso do deputado Júlio César Filho causou alvoroço entre os deputados estaduais cearenses. Imediatamente, o presidente da Casa, deputado José Sarto, cancelou a sessão que estava marcada para ontem. O que causou mais irritação aos parlamentares, entretanto, foi a postura do deputado Leonardo Araújo, que chegou a fazer exame para detectar o coronavírus e mesmo assim foi ao plenário da Casa na terça-feira. A reação só não foi mais forte porque o teste do parlamentar deu “inconclusivo”. Ele vai ficar em quarentena e repetir os exames.

Sistema virtual em teste

Com uma pauta cheia de projetos para votação, a Assembleia Legislativa do Ceará tenta viabilizar um sistema virtual para que os parlamentares possam votar. Entre as propostas estão a reestruturação salarial de policiais e bombeiros militares, além do plano de ascensão funcional dos servidores da Saúde. Na manhã desta quinta, mesmo feriado, o presidente da Casa, José Sarto, estará com os departamentos técnicos tentando testar um sistema que viabilize a participação virtual dos 46 deputados estaduais.

Planos de contingência

Até o momento, 23 dos 184 municípios cearenses ainda não apresentaram seus planos de contingência para o coronavírus. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cobra que em 48 horas os municípios forneçam as suas estratégias de combate à pandemia que já afeta o Estado.