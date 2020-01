Queda de braço na OAB desafia a advocacia em 2020

O ano de 2020 começa para a advocacia cearense com um desafio fundamental: esquecer as turbulências de 2019. Rachado internamente, o comando da OAB-CE passou por um processo de autofagia que começou na posse do presidente Erinaldo Dantas, em janeiro do ano passado. Nos meses seguintes, houve muito disse-me-disse, divergências e embates internos. O rompimento entre as forças que venceram a eleição ocorrida em 2018 submeteu a entidade a dificuldades até para realizar o pagamento de prestadores de serviço, por conta de restrições no orçamento. O ano, que teve também reajuste das anuidades, terminou com incertezas. No fim das contas, todos perdem. Detalhe: A gestão atual ainda tem dois anos de mandato pela frente. Por situações assim, fica parecendo que vícios da política partidária, que há muito tempo tomaram conta do processo de escolha do comando da Ordem, se instalou até na gestão. É preciso superar isso pela grandeza da Ordem dos Advogados.

DNA cearense

O ano novo vai desafiar também o secretário do Tesouro Nacional, cearense Mansueto Almeida. Em 2019, ele foi um dos responsáveis pela boa interlocução da equipe econômica do Governo Federal com o comando da Câmara e do Senado, em meio à caótica articulação política do Planalto, sob a gestão Bolsonaro. Após a aprovação da reforma da Previdência, o ano que se inicia trará desafios maiores: reforma tributária, reforma administrativa e mudanças no pacto federativo. Não será nada fácil.

Sinuca no Centro-Sul

Uma base de apoio muito ampla, que chega a ir da esquerda à direita, tem dado tranquilidade administrativa ao governador Camilo Santana. Até demais. Mas traz as suas contradições. Veja o caso de Iguatu: Além do prefeito Ednaldo Lavor (PSD), a ex-deputada Mirian Sobreira, que está entre o PDT e o PT, e o deputado Agenor Neto, entre o MDB e o PSB, querem disputar a Prefeitura neste ano. Todos são aliados de Camilo que, pelo visto, passará bem longe do Município nas eleições.

Uma segunda opinião

Começa a valer neste mês de janeiro, um serviço inovador na Saúde pública estadual. Um grupo de médicos especialistas em cardiologia, neurologia e terapia intensiva estará de plantão, em Fortaleza, na Secretaria de Saúde do Estado, para auxiliar os profissionais nas unidades públicas do Cariri sobre as condutas médicas a serem adotadas em casos concretos. Uma segunda opinião do que deve ser feito no tratamento dos pacientes. Como parte do projeto de reestruturação da Saúde, o serviço deve ser levado a outras regiões.

No município de Cariré, na Região Norte, o prefeito Elmo Aguiar até poderia, mas não deve concorrer à reeleição. Lá, a cabeça de chapa será de Antônio Martins, que já foi prefeito por duas vezes

Empresário de sucesso no Rio de Janeiro, Antônio Martins voltou à sua terra e criou seu próprio grupo político de destaque. Detalhe: quer voos mais altos