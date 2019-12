PSB mira prefeituras da Grande Fortaleza

Apontado como aliado prioritário do PDT para a corrida eleitoral de 2020, o PSB - partido que já abrigou o grupo político comandado por Cid e Ciro Gomes - já está com uma estratégia em curso para atingir, pelas contas do comando estadual, pelo menos 20 gestores municipais a partir de 2021, com ajuda do grupo governista. O partido pretende centrar fogo na Região Metropolitana de Fortaleza, em cidades como Maracanaú e Maranguape.

No caso de Maracanaú, a intenção do partido é filiar o deputado estadual Júlio César Filho, líder do Governo Camilo na Assembleia ( atualmente no Cidadania) para disputar a Prefeitura do Município com o grupo liderado pelo deputado federal Roberto Pessoa (PSDB), que deve ser candidato a prefeito novamente. O presidente estadual da sigla, Denis Bezerra, ressalta a parceria com o PDT, mas prefere não arriscar cravar uma parceria para 2022. "Ainda está cedo", diz.

Maracanaú em disputa

Por falar em Maracanaú, o grupo aliado ao governador Camilo Santana também se movimenta para formar um arco de alianças que possa disputar o Executivo com o grupo que comanda a cidade há muito tempo. Júlio César Filho aposta numa coalizão de partido que envolva Cidadania, PSB, PDT e até o PT, que atualmente, é base do prefeito Firmo Camurça. A disputa promete ser animada por lá.

Cruzada de Cabeto

O secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, seque sua cruzada em busca de promover mudanças no sistema público de Saúde do Estado. O Projeto de Modernização, que ele toca, enfrenta resistências entre deputados e prefeitos (muitos dos quais preferem se queixar nos bastidores). Na quinta (26), o secretário vai ao Cariri participar de audiência pública em Barbalha, solicitada pelo deputado Fernando Santana (PT). Enquanto isso, nos Consórcios de Saúde, segue impasse sobre seleção para os cargos de comando. Os prefeitos também são contra.

Relação com o Parlamento

O prefeito Roberto Cláudio não tem o que reclamar da sua base de apoio na Câmara Municipal. Todos os projetos do Executivo são aprovados por ampla maioria, inclusive os mais polêmicos. Muitos, em regime de urgência. Ontem, o chefe do Executivo convidou os parlamentares para um almoço de confraternização. E uma das ausências sentidas foi a da vereadora Priscila Costa (PRTB). Ela ainda integra a base aliada, mas os rumores na Câmara dão conta de que ela deve se filiar a algum partido mais próximo do deputado federal Capitão Wagner, pré-candidato a prefeito da Capital.

R$ 8 mil é o valor a ser pago por danos morais. O deputado André Fernandes terá que indenizar o colega Nezinho Farias (PDT). Fernandes havia acusado Nezinho de integrar facção criminosa. O pedetista, no entanto, quer a suspensão de André no Conselho de Ética da AL.

1 prefeito tem o PSB no Ceará atualmente. Carlos Ronner, de Coreaú, é o único prefeito do Partido Socialista no Estado. Até a eleição, pelo menos 10 prefeitos devem se filiar à sigla que tem meta alta para a disputa eleitoral de 2020. Pelo menos, é a intenção.