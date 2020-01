Prefeitura de Fortaleza congela preço da passagem em 2020

Após avaliação da planilha de custo apresentada pelo Sindionibus, que congrega as empresas de transporte coletivo, a Prefeitura de Fortaleza decidiu manter o preço da passagem de ônibus na Capital em 2020 no valor de R$ 3,60. O preço da meia-passagem permanece inalterado para este ano.

A planilha apresentada pelo sindicato do setor solicitava uma elevação que chegaria a seis centavos de real por passagem, mas a alta foi vetada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Os valores são retroativos a novembro de 2019, data base para o reajuste da passagem na Capital.

Com a confirmação, o fortalezense, pelo menos em tese, não terá reajuste até novembro deste ano, a nova data base para possível mudança de preço. A manutenção só não é 100% garantida por conta da crise entre Estados Unidos e Irã que podem, eventualmente, resultar na elevação anormal do preço dos combustíveis.

A Prefeitura da Capital reforça que tem apostado em investimentos no sistema de transporte público que trazem benefícios, no entendimento da gestão, aos empresários e consumidores, por exemplo, a implantação de faixas exclusivas, que diminuem o tempo de trajeto e os custos, a implantação de tecnologias como aplicativos meu ônibus que dão mais previsibilidade as rotas.

Ano eleitoral

A manutenção do preço das passagens que, geralmente fazem a demanda cair, garante um nível de passageiros que sustentam o sistema e garantem ao prefeito Roberto Cláudio um insumo extra no ano eleitoral, em que não haverá desgaste com uma pauta impopular.