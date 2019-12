Prefeitos reagem a mudanças em consórcios de saúde e querem ser ouvidos por Camilo

Gerou reação entre os prefeitos cearenses a nota dada nesta coluna na edição de domingo sobre a situação dos consórcios de Saúde no interior do Estado. Presidentes das unidades não se conformam com a ideia de seleção pública para os cargos diretivos das unidades. Querem uma reunião com o governador Camilo Santana para debaterem o tema, que é alvo de um decreto publicado no Diário Oficial do Estado. Além do diálogo político, os prefeitos desejam alertar o Estado sobre a lei que rege os consórcios de Saúde. O decreto, portanto, não poderia substituir o que manda a legislação. Por meio da Aprece, eles reconhecem a necessidade de mudanças no sistema público de Saúde como um todo, inclusive nos consórcios, mas querem diálogo para fazer ponderações sobre o modelo. Uma fonte desta coluna diz que há um movimento entre prefeitos que não descarta entregar os cargos de presidente dos consórcios, caso não haja mudanças no entendimento.

O cerne da questão

Para os gestores municipais, a administração das unidades que congregam policlínicas e Centros de Especialidades Odontológicas exige cargos de confiança. "Quem reponde perante o Tribunal de Contas é o prefeito presidente. Como o diretor financeiro não vai ser da confiança dele?", questiona o presidente da Aprece, Nilson Diniz. Além disso, ele lembra que a indicação dos diretores do consórcio é feita em assembleia em que o Estado também tem direito a voto. A posição mostra que o embate ainda terá novos capítulos.

Amigos, mas nem tanto

Ciro Gomes tem trocado elogios públicos com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, mas diz que fica no campo institucional, do Parlamento, a parceria entre PDT e DEM. Por pensarem, segundo Ciro, "muito diferente" é improvável uma parceria eleitoral no campo nacional. Aqui no Ceará, os dois partidos são aliados e, para 2020, é imprescindível para o PDT ter o DEM em seu palanque na Capital.

Na dúvida

Estados e municípios brasileiros devem receber, nesta terça-feira (31), recursos da cessão onerosa do pré-sal, fruto do leilão que ocorreu em novembro. O certame ficou abaixo da expectativa e o que o Ceará tem a receber é cerca de R$ 500 milhões, segundo a Aprece. Os recursos serão depositados em conta do chamado Fundo Especial do Petróleo e o critério de distribuição será, para os municípios, os do FPM. Prefeitos ainda não estão certos do depósito desta terça.

Quer voltar às origens o ex-deputado Dedé Teixeira (PT). Ele deixou cargo no governo do Estado e agora quer ser candidato a prefeito em Icapuí, cidade que já governou. Para fazer frente ao prefeito atual, Teixeira quer parceria com o PDT

Crateús também deve ter eleições animadas. Corre nos bastidores, sem reservas, o nome da assessora especial do governador Camilo Santana, Janaína Farias, na disputa pelo cargo