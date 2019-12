PIB anima economia e política

O governador Camilo Santana (PT) anuncia, nesta sexta-feira, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará no terceiro trimestre de 2019, com resultados animadores, segundo apurou a Coluna.

A soma das riquezas produzidas no Estado entre julho e setembro virá bem acima do desempenho da economia nacional no período, com alta em relação ao trimestre imediatamente anterior (já comemorado pelo Governo à época) e também ao resultado medido no 3º trimestre do ano passado.

Seguindo uma tendência, o setor da indústria e o de serviços estão puxando a elevação da economia cearense, cujos números serão anunciados hoje. O crescimento cria a perspectiva de geração de mais empregos formais e reforça a confiança e a aposta de mais investimentos no setor público.

Deságua no STF

A criação da figura do "juiz de garantias" pelo Pacote Anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, e modificado pelo Congresso, deve ir parar no STF. A medida tem, em seu âmago, uma boa proposta, a de separar, na esfera penal, o juiz da fase de investigação, e o da instrução e julgamento do processo. Entretanto, parlamentares apresentaram a proposta sem os devidos cálculos dos custos da medida para atender o Brasil inteiro. Seria preciso redesenhar o modelo judiciário brasileiro. Sancionado pelo presidente em meio ao recesso forense, a medida pegou de surpresa o Judiciário. Tanto que nem os tribunais superiores e nem os estaduais, a exemplo do TJCE, se manifestam sobre o assunto.

Tem a preferência

O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, tem enfrentado críticas da oposição, mas sofre também com a fragmentação política de forças que, de certa forma, dão apoio ao seu Governo e estão no grupo político ligado ao governador Camilo Santana e ao senador Cid Gomes. Muita gente ao redor tenta gerar balões de ensaio sobre candidatura, inclusive o vice-prefeito Geovani Sampaio. Entretanto, além da boa relação que mantém com Camilo, Arnon tem recebido do senador Cid Gomes sinalizações de que ele deve ser o candidato natural à reeleição.

De olho na MP

Com 90 dias para mostrar serviço à população cearense, o senador Prisco Bezerra, que assumiu a cadeira graças a uma licença de Cid, quer dedicar o tempo a discutir a Educação. Ele já se prepara para apresentar emendas à Medida Provisória do presidente Bolsonaro que muda regras de escolha dos reitores das universidades federais. Ele diz que quer garantir a autonomia das universidades. A MP vai ao Congresso na volta do recesso legislativo.