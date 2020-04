Pacote de ações da Prefeitura contra coronavírus

Em meio à crise da pandemia do coronavírus, a Prefeitura da Capital prepara dois planos a serem lançados até o fim desta semana. Um dos pacotes será na área de assistência social e atenção às pessoas em condição de maior vulnerabilidade. O outro terá como foco os empreendedores e o setor produtivo e diz respeito a medidas fiscais. A equipe econômica do prefeito Roberto Cláudio está debruçada em um prognóstico amplo sobre o cenário econômico e fiscal que espera o Executivo municipal neste ano, após a crise. Uma das medidas já está em andamento: o decreto de calamidade pública que ainda precisa passar pela Assembleia Legislativa.

Empreendedor

A ideia do chefe do Executivo municipal é espelhar o pacote de medidas anunciado pelo governador Camilo Santana e deve ter medidas a respeito da dívida ativa municipal e de parcelamentos de débitos. As medidas, entretanto, ainda estão em estudo e devem levar em consideração os tempos difíceis que já chegaram na economia. E demandas que são urgentes na cidade.

Compras conjuntas

No campo da Saúde, Prefeitura da Capital e Governo do Estado se preparam para uma grande compra governamental que envolve equipamentos de proteção individual para os profissionais de Saúde e também equipamentos médicos como respiradores e materiais de UTIs. A negociação acontece direto com fornecedores da China e vai ocorrer em um sistema diferente do normal para viabilizar a chegada dos materiais para atender às unidades cearenses. Alem do orçamento programado para a Saúde, só o combate ao coronavírus pode precisar de mais R$ 190 milhões em um cenário mais crítico na avaliação da Prefeitura.

Mudança de rota

O pronunciamento em rede nacional do presidente Jair Bolsonaro, ontem à noite, tem duas constatações. O presidente promoveu uma mudança de rota no seu discurso, o que é positivo. Neste momento, independentemente de questões políticas, é necessário que todos os agentes públicos estejam juntos. Em Fortaleza, a desaprovação das ações do presidente na crise, já demonstrada em pesquisa do Instituto Opnus e do Sistema Verdes Mares, foi demonstrada com o panelaço, o maior até aqui contra ele na Capital cearense.

Olho nas urnas

O vereador Benigno Júnior se filiou ao PP, partido pelo qual vai tentar a reeleição em outubro. O partido pretende filiar até sexta-feira seis vereadores. Três já estão certos: Além de Benigno, os vereadores Bá e Emanuel Acrízio. Outros três devem se filiar até sexta.