Ofensiva contra os motins

O Diário Oficial do Estado publicado, ontem, trouxe a primeira atitude concreta do Estado para punir motins e paralisações de policiais militares, que já são proibidos pela Constituição Federal: a publicação da Emenda à Constituição do Estado que veta anistia administrativa a greves de policiais, votada e aprovada ainda ontem, na Assembleia Legislativa. Haverá ainda muitos processos administrativos e criminais contra policiais que agiram durante o motim que durou 13 dias e trouxe imensos prejuízos aos cearenses. A punição aos crimes cometidos no período precisa ser exemplar, para não haver margem para novos movimentos.

Sem relevância

Como esperado, o governador Camilo Santana não teve dificuldade de aprovar a PEC contra a anistia na Assembleia. Foram 34 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção. Esta última foi do deputado David Durand (Republicanos) e merece uma observação. O parlamentar pouco aparece no Plenário 13 de Maio, dificilmente usa a tribuna, não participa das discussões e, em uma votação importante para o Estado, ainda se abstém.

Aos 45 do 2º tempo

Na próxima quinta-feira, dia 5 de março, tem início o prazo para que parlamentares possam mudar de partido sem risco de sanções, de olho nas eleições de outubro. Na Capital, haverá uma grande movimentação entre as legendas. As estratégias são as mais diversas, mas praticamente todos os vereadores admitem que as mudanças só devem ocorrer aos “45 do segundo tempo”, ou seja, lá perto do dia 3 de abril.

Novos territórios

Pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo à Prefeitura de Fortaleza, o executivo Geraldo Luciano iniciou nesta semana a articulação para atrair apoio à sua candidatura. Ele tem recebido reconhecimentos do setor produtivo, mas admite que o maior desafio será sair da Regional 2 e atrair eleitores nas zonas mais periféricas da Capital. Para isso, está traçando uma estratégia e montando uma equipe multidisciplinar. Com base em pesquisa.

Unidos

Juntos, os três senadores cearenses, Tasso Jereissati, Eduardo Girão e Prisco Bezerra, assinaram requerimento que será entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com pedido de urgência para a votação de um projeto que propõe prisão em 2ª instância.

Em Iguatu, Aderilo Alcântara já está filiado ao PSB e busca formar uma base para que o deputado Agenor Neto seja candidato a prefeito. Agenor também pretende deixar o MDB para ir ao PSB, mas ainda aguarda negociações.

Em Redenção, o prefeito Davi Benevides será candidato à reeleição. Ele aguarda, entretanto, o avanço de negociações partidárias para definir para onde ir. Ele foi eleito, em 2016, pelo PHS.