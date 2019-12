O debate da aposentadoria

Os deputados estaduais cearenses devem votar, nesta quinta-feira (19), a reforma da previdência estadual, que impõe novas regras, mais tempo de trabalho e de contribuição aos servidores. Mas é preciso discutir também o sistema de aposentadoria parlamentar, que não está incluso no processo. Deputados e ex-deputados, que cumprem as regras, têm pagamento mensal de R$ 25 mil, com regras mais brandas que a dos trabalhadores. Só para 2020, o Estado deve destinar R$ 21 milhões para o pagamento da quota patronal, cerca de R$ 3.545 por mês, por cada um dos 46 deputados - individualmente, eles contribuem com quantia de igual valor.

Na Previdência dos servidores, o rombo anual de R$ 1,7 bilhão impõe uma reforma, independentemente de entendimentos ideológicos. Não há dúvidas. Inclusive o trabalhador também já cortou na pele.

Na aposentadoria parlamentar, há questões difíceis de explicar. Por exemplo: desde outubro, está aposentado como parlamentar, recebendo mais de R$ 25 mil por mês, o ex-deputado Sérgio Benevides. Ele esteve como deputado apenas por dois mandatos e nem chegou a concluir o segundo. Foi cassado por corrupção, acusado de desvios na merenda escolar. Posteriormente, foi condenado na Justiça. Para chegar à aposentadoria, ele contribuiu. Mas parece inadmissível que receba aposentadoria de parlamentar após ter sido cassado por corrupção.

Batalha judicial

A aposentadoria especial está sendo questionada no STF. A PGR ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a previdência parlamentar do Ceará, mas o caso está parado desde 2016. Por falar em judiciário, parlamentares temem que a urgência na votação da previdência estadual acaba indo à Justiça.

Voto Critico

O ônus da mudança nas regras da Previdência tem agitado os bastidores dentro dos partidos na base aliada. Uma nota que circulou, nesta quarta-feira (18), via Whatsapp, mostrava posicionamento do PSB, que votou contra reforma da previdência nacional, em que o partido reconhece as dificuldades, mas aposta num "voto crítico" a favor da matéria, tendo em vista a necessidade de reduzir o déficit e atender à portaria do governo Bolsonaro. A nota causou alívio no Palácio Abolição. O PT, partido do governador, segue fazendo críticas.

Mais juízes

Em meio ao processo de reestruturação das comarcas e do atendimento judicial, o Tribunal de Justiça do Ceará prepara a convocação dos aprovados no concurso para juiz substituto realizado pela Corte. As nomeações devem sair entre janeiro e fevereiro e serão, inicialmente, para 30 candidatos aprovados. Não é possível saber ainda para onde irão porque há mais comarcas vagas do que as 30 vagas que serão preenchidas agora. O Judiciário está com um plano de acelerar julgamentos.

Vinculadas

No projeto de reestruturação de Comarcas, o TJCE publicou na última terça-feira, a portaria que modifica a organização de comarcas no Estado. Cerca de 40 serão agregadas a outras maiores. Após a primeira fase, mais burocrático, em janeiro, o novo plano de ação começa a ser posto em prática. As comarcas de Madalena, Itatira e Quiterianópolis serão agregadas a Boa Viagem, Canindé e Tauá, respectivamente. O projeto prevê que os fóruns continuem funcionando nas comarcas agregadas ou vinculadas com servidores. Audiências serão por videoconferência.