Novo procurador vai manter espinha dorsal de combate ao crime e à corrupção

O novo procurador geral de Justiça, Manuel Pinheiro, que tomará posse na segunda-feira (6), vai manter a espinha dorsal de investigação e combate ao crime organizado montada por Plácido Rios, cuja gestão está chegando ao fim.

Pinheiro vai manter, por exemplo, Vanja Fontenele à frente da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), Francisco Rinaldo Janja no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e Humberto Ibiapina no Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) e Ricardo Rabelo no Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal.

As declarações iniciais do novo PGJ, logo após a indicação do governador Camilo Santana, de que pretendia ampliar o combate ao crime organizado, geraram expectativas sobre possíveis mudanças. Vanja Fontenele concorreu, inclusive ao cargo de PGJ, mas ficou em segundo lugar, atrás de Pinheiro, que acabou sendo o escolhido pelo governador.

A manutenção dos atuais coordenadores demonstra que a linha de trabalho atual deve ser mantida na gestão que começa na segunda.

Seguimento

A nova administração deve ser de continuidade - e não de ruptura - à gestão de Plácido Rios com a manutenção de cerca de dois terços da equipe do ex-procurador. Plácido, inclusive, passa a comandar a Escola Superior do Ministério Público, cargo ocupado por Pinheiro na primeira gestão do antecessor.

Alguns dos indicados para a nova gestão

Vice-procuradora geral: Ângela Gondim

Secretário-geral: Hugo Mendonça

Decon: Liduína Martins

Procap: Vanja Fontenele

Órgãos Colegiados: Flávia Unneberg

Gaeco: Francisco Rinaldo Janja

Nuinc: Humberto Ibiapina Lima Maia

Gaesf: Ricardo Rabelo

Escola Superior do Ministério Público (ESMP): Plácido Rios