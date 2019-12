Novo chefe do MPCE tem desafios

O governador Camilo Santana (PT) vai indicar, nesta semana, o novo procurador geral de Justiça, que chefiará o Ministério Público Estadual pelos próximos dois anos. Está na mesa do governador uma lista com os três candidatos mais bem votados para o cargo, entre procuradores e promotores: Manuel Pinheiro, Vanja Fontenele e Nestor Cabral, nessa ordem. Camilo pode indicar qualquer um deles, mas a tradição convencionou indicar o mais votado da lista, que seria Manuel Pinheiro. O novo PGJ vai encontrar um Ministério Público melhor estruturado do ponto de vista físico e com um investimento consolidado em tecnologia, fundamental para os trabalhos de investigação. Haverá, entretanto, muitos desafios. O MPCE necessita ser mais efetivo no combate à corrupção e avançar na repressão ao crime organizado, não só o que envolve o tráfico de drogas, mas o que espalha empresas fantasmas e usurpa o erário no Interior.

Remédios amargos

Prefeitos de todo o Brasil engrossam um coro que tenta chegar ao Ministério da Economia e ao Palácio do Planalto. Em situação menos caótica do que a dos governadores em relação à Previdência, gestores municipais querem convencer o Governo a buscar uma alternativa à portaria que determina prazo até julho de 2020 para que cada ente federado reforme a sua Previdência. Vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Roberto Cláudio defende que as mudanças fiquem para os próximos gestores. Por ano, na Previdência dos servidores municipais, a Prefeitura aporta R$150 milhões. "Não se pode dar um remédio só para doenças diferentes", diz o prefeito.

Metodologia

Não foi da boca pra fora que o empresário Jorge Paulo Lemann sugeriu que gostaria que o Brasil fosse uma "grande Sobral" na educação pública. O projeto tocado pela Fundação que leva o seu nome adota o método de ensino aplicado na cidade do interior do Ceará para 25 municípios em cinco estados. No total, mais de 200 mil estudantes já estão submetidos aos trabalhos. Quem coordena o projeto é o ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda (PT).