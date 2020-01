Movimentações intensas na região do Cariri para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte

Têm causado burburinho publicações que circulam em grupos de conversa de corretores de imóveis de Juazeiro do Norte sobre a pré-candidatura do empresário Gilmar Bender, do PDT, à Prefeitura daquele Município. Na mensagem, ele afirma que tem o aval do ex-governador Ciro Gomes, no entanto, aliados falam que o compromisso das lideranças do PDT é com a candidatura à reeleição de Arnon Bezerra (PTB). A disputa para a Prefeitura de Juazeiro, principal município da região do Cariri, já começa a esquentar. Primeiro porque mais de um aliado da base governista ensaia pré-candidatura, entre eles Bender. Arnon Bezerra quer tentar a reeleição, está claro. Nos bastidores, aliados comentam que lideranças do PDT têm o "compromisso" de apoiar a candidatura do atual prefeito, que tem histórico de ligação ao grupo dos irmãos Ciro e Cid Gomes. Na oposição, o PSDB promete entrar com força nesse cenário. O deputado estadual Nelinho de Freitas está comandando a reestruturação do partido em Juazeiro, que, atualmente, tem apenas uma comissão provisória lá. O plano é reunir toda a cúpula tucana no município do Cariri para a inauguração de um diretório na cidade, com a presença do senador Tasso Jereissati, em fevereiro.

Esclarecimentos

A partir da próxima semana, o Ministério Público do Ceará inicia um movimento de esclarecimento para a população cearense das novas regras que integram o Pacote Anticrime, aprovado no ano passado. Aspectos gerais, acordos de não persecução e arquivamentos no MP e cadeia de custódia serão temas de palestras. O modelo de juiz de garantias, que integra o Pacote, e é um dos trechos de maior polêmica, foi prorrogado pelo ministro Dias Toffoli por seis meses.

Festa no Interior

O deputado estadual Jeová Mota (PDT) promove hoje uma grande festa, com três bandas de forró, em seu berço eleitoral, Tamboril: é o "#tbt Jeová Mota". Essa é a terceira tentativa de realizar o evento que começou com a comemoração do aniversário do deputado, no fim de dezembro. A festa foi cancelada por causa do falecimento de uma pessoa da estima do parlamentar, mas foi repaginada em janeiro. O segundo evento também foi cancelado: a Prefeitura de Tamboril não liberou alvará para a festa. Eis que na terceira tentativa deu certo. Jeová Mota já foi prefeito da cidade, por dois mandatos e foi lá que teve sua maior votação em 2018, cerca de 7 mil votos. Nos comentários do cartaz do evento em suas redes sociais, um seguidor registrou uma recordação: "Jeová começou a ganhar a eleição para prefeito em 2004 quando o então prefeito proibiu uma festa promovida por Jeová. Lembram?".

Expansão

Com lei aprovada em Fortaleza, a proibição do uso dos canudos de plástico pode ganhar expansão para todo o Ceará. Neste ano de 2020, a Assembleia Legislativa do Ceará deverá votar lei dos deputados Marcos Sobreira (PDT) e Renato Roseno (Psol) que estende a medida para o interior nos estabelecimentos comerciais, bares, quiosques, padarias, barracas de praia, hotéis, restaurantes e lanchonetes. O principal argumento é a preservação do meio ambiente. Banir o consumo de canudos de plástico se estabeleceu como uma tendência praticamente irreversível desde 2018. A exemplo do que vem sendo aprovado em diferentes lugares do mundo, é provável que todo o Ceará tenha de se adequar.

* Equipe de Política redigiu a coluna.