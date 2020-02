Mais categorias procuram Governo para negociar reajustes

Nem pacificou o debate com os policiais militares em relação à proposta de reestruturação das carreiras policiais e o Governo do Estado já está tendo que ouvir as queixas de outros profissionais de Segurança quanto à questão salarial. A proposta inicial do Governo Camilo era incluir policiais civis e agentes da Perícia Forense, mas a discussão das duas categorias ainda nem começou.

Nesta terça-feira (18), enquanto o plenário fervia com os discursos sobre a reestruturação da PM, um grupo de delegados esperava uma agenda com a liderança do governo na Assembleia para discutir o assunto. Os profissionais querem um reajuste de 31% referente ao período que estão sem reposição da inflação, que dizem ser de 2015. Mas agentes da Pefoce também circulavam pelos corredores do Legislativo em busca de diálogo sobre a situação deles. A arte da negociação nunca foi tão necessária à gestão Camilo e seus membros no Legislativo.

Poder de pressão

Ao passo em que aborda a negociação entre Governo do Estado e policiais sobre as questões salariais, esta coluna recebe diversas mensagens de servidores estaduais de outras categorias em busca de informações sobre os seus reajustes salariais. Os profissionais de Saúde, por exemplo, aguardam o início da tramitação de uma ascensão funcional que atingirá, nas contas do governo, oito mil servidores. Sem contar o Fórum Geral dos Servidores que quer também novos valores salariais. As categorias acabam usando o poder de pressão no ano eleitoral.

Lua de mel nos monólitos

A relação entre PT e PDT na Capital faz tempo que vive uma crise e se encaminha para mais um ano de separação. Em outros municípios do Estado, entretanto, há clima que chega perto de lua de mel. Quixadá é um desses municípios. Lá, o prefeito petista Ilário Marques vai para a reeleição e se vangloria por uma aliança de peso com o PDT do deputado Osmar Baquit. Estarão juntos.

Estratégia na rede

A Rede é um dos partidos que farão parte do arco de aliança do prefeito Roberto Cláudio e formará um grupo de candidatos a vereador com destaque. Além da ex-vereadora Toinha Rocha, a sigla deve filiar alguns vereadores. Os aliados de Marina Silva sonham em fazer quatro parlamentares.