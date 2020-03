Haverá eleição neste ano?

Não é nova e nem fácil de sair do papel a proposta de unificação das eleições no Brasil. Atualmente, há pleitos a cada dois anos. Um deles para prefeitos e vereadores, que está marcado para outubro deste ano. A ideia de unificar as eleições já frequenta os corredores do Congresso Nacional há, pelo menos, uma década. Ela é defendida entre um conjunto de medidas da chamado reforma política ampla, da qual muito se fala, mas só se fala.

Trazer para uma mesma data a escolha de todos os cargos eletivos do País parece ser uma proposta interessante, inclusive por conta dos custos para a realização dos pleitos. Entretanto, para a realidade política atual, é pouco provável que o Congresso Nacional se debruce sobre uma proposta como essa.

O foco, agora, em que os plenários estão se reunindo apenas virtualmente, são as ações emergenciais para o combate ao coronavírus. E depois que a crise passar, dificilmente haverá tempo hábil para discussão sobre o assunto antes do pleito.

Mudança legislativa

O prazo para a realização das eleições e as datas constam na Constituição Federal e, por isso, qualquer mudança é complicada do ponto de vista legislativo. É necessária uma alteração na Constituição, a qual precisa de apoio da ampla maioria dos parlamentares. O tema, entretanto, divide os parlamentares. A crise e a possibilidade de adiar as eleições deste ano, porém, mostram ao Brasil, a necessidade de se rediscutir o sistema político nacional de maneira mais profunda.

Tempo de incertezas

É consenso entre os partidos com atuação no Ceará que a crise do coronavírus prejudicou a programação para novas filiações. Entretanto, as articulações estão acontecendo virtualmente. A pandemia vai se encerrar antes do pleito? Haverá tempo hábil para campanha? Com o impacto significativo na economia e os altíssimos custos na Saúde, o País terá recursos públicos para a realização do pleito? São perguntas sem respostas no momento e que podem mudar a situação nos próximos meses. Até lá, é difícil dizer.

Fim do prazo

Por falar em preparação dos partidos, começa hoje a última semana para filiações e trocas de partido para vereadores. Até sexta-feira, dia 3, quem quiser concorrer às vagas nas câmaras municipais precisará estar filiado.