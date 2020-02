Governo Camilo precisará de poder de negociação com servidores

A perspectiva de ganhos reais dos policiais militares, sobretudo os soldados, na negociação por reajuste salarial com o governo do Estado, mobilizou outras categorias de servidores estaduais a pressionarem o Poder Executivo, que terá que elevar sua capacidade de negociação em um momento em que o cobertor é curto. A manifestação dos policiais ocorrida na última quinta-feira (6), na Assembleia, ajudou a abrir a mesa de negociação e a própria dinâmica do governo Camilo, de defender a abertura ao diálogo, animou outros grupos de trabalhadores do Estado a fazerem mais pressão em busca de reparações salariais. Não se pode esquecer o componente político desses diálogos, tendo em vista o ano eleitoral que já começou pra valer. O governo terá um teste de fogo para seus personagens centrais, inclusive o próprio governador Camilo Santana que, pelas tabelas apresentadas, tem pouca margem para liberação além do que já foi oferecido na proposta inicial dos militares.

Mais insatisfação

Em janeiro, esta coluna antecipou que o governo começara o ano debruçado sobre duas propostas de reajuste: a dos profissionais de segurança e dos servidores da Saúde totalizando 38 mil funcionários públicos e um impacto superior a R$ 500 milhões em 2022. Agora, o Fórum Unificado dos Servidores Públicos do Ceará vai iniciar, hoje, com um ato em frente ao Palácio Abolição, a campanha salarial 2020 em que cobra reposição de 26% em perdas no governo Camilo.

Virou farra!

Alô, Ministério Público! Virou farra as festas de aniversário e de pré-carnavais realizadas por lideranças políticas no Interior. O enredo é sempre o mesmo: faz de conta que é um evento privado, fechado, mas é aberto e rende propaganda para políticos nas redes sociais. Detalhe: todos têm interesses eleitorais neste ano. Nos bastidores, o que se diz é que há dinheiro público. É a volta da era dos "showmícios" e da propaganda eleitoral antecipada.

Questão tributária

Reunidos em Brasília, os governadores do País, incluindo Camilo Santana, estarão focados na questão do ICMS dos combustíveis e os pontos de interesse dos estados na reforma tributária. Fundeb, o Fundo de Participação dos Estados e o Plano Mais Brasil estarão na pauta.

Ministério Público tem operações em andamento que envolvem diversos municípios e o uso indevido dos recursos públicos. Desde o ano passado, 13 prefeituras já foram investigadas por fraudes. Há mais processos em andamento. No ano eleitoral, a repercussão de uma investigação por desvio de recurso público tem ainda mais repercussão por conta do ano eleitoral.

O ministro Napoleão Nunes Maia, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, está confirmado como um dos palestrantes do Seminário Regional de Direito Eleitoral promovido pelo Instituto Cearense de Direito Eleitoral. Os eventos acontecerão em Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, respectivamente nos dias 27 de março, 3 e 17 de abril. Uma reunião de especialistas no assunto.