Governador escolhe Manuel Pinheiro como novo Procurador Geral de Justiça

O governador Camilo Santana vai indicar o promotor de Justiça Manuel Pinheiro para o cargo de Procurador Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público Estadual pelos próximos dois anos. Manuel foi o mais votado na lista tríplice escolhida por promotores e procuradores para a sucessão de Plácido Rios no Cargo. O novo PGJ tomará posse no próximo dia 6 de janeiro.

Ao indicar Pinheiro, Camilo Santana mantém o compromisso de nomear o mais votado pela escolha da maioria da categoria, fortalecendo o processo democrático interno no Ministério Público e afasta os rumores que corriam nos bastidores de indicação ao cargo da procuradora Vanja Fontenele, mais próxima de Plácido Rios – Pinheiro também mantém bom trânsito com o atual PGJ.

Manuel Pinheiro vai assumir o Ministério Público Estadual em um ano eleitoral, em que os promotores de Justiça atuam fortemente nas eleições municipais, embora o comando das ações fique a cargo do Ministério Público Federal.

O MP terá o desafio da fiscalização eleitoral nos municípios para coibir crimes como o abuso de poder político e econômico e a compra de votos.

O novo PGJ pegará uma instituição mais estruturada, com investimentos em infraestrutura e tecnologia, além de melhores condições de atuar, que são marcas da gestão de Plácido Rios reconhecidas por boa parte da categoria. Entretanto, os desafios são enormes, principalmente no combate à corrupção com o fortalecimento de investigações nas grandes cidades do estado e também o avanço na atuação contra o crime organizado.

Posse

A indicação do governador Camilo Santana vai ser publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e a posse do novo Procurador Geral de Justiça acontecerá no dia 6 de janeiro.