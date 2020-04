Estado quer incentivo às doações para a Saúde na pandemia

O Estado do Ceará quer criar um programa de incentivo às doações para a Saúde Pública com foco na iniciativa privada. A proposta já foi elaborada pela Secretaria de Saúde e pelo Palácio Abolição e encaminhada à Assembleia Legislativa do Ceará. Os deputados estaduais devem analisar o projeto ainda hoje, em sessão plenária virtual, e é possível que a medida ainda seja aprovada nesta sessão.

A ideia da proposta é criar um dispositivo, no período de enfrentamento da pandemia, para que a sociedade e a iniciativa privada possam doar recursos, formalmente, para uso específico - combate à Covid-19 no Ceará. Com foco nos serviços oferecidos à população e nos profissionais.

Atenção aos profissionais

Com os recursos doados, o Estado pretende, segundo o projeto que está na Assembleia, investir nos serviços estaduais de saúde e, em especial, no auxílio a profissionais da área que estejam envolvidos no enfrentamento da pandemia, incluindo autônomos, cooperados e terceirizados, infectados ou que tenham perdas no sustento de suas famílias. Segundo o projeto, a Secretaria da Saúde vai operacionalizar os recursos, vinculados ao Fundo Estadual de Saúde.

Transparência

A proposta, que vai depender a aprovação dos parlamentares - muitos ainda nem tomaram conhecimento -, prevê ainda a publicação das doações e aplicação dos recursos por meio do IntegraSUS. O Estado prevê ainda a possibilidade de criar mecanismos de parceria com a iniciativa privada para fomentar o programa e editará um decreto posterior com as regras sobre o assunto.

Cobranças

O projeto da Prefeitura de Fortaleza que pretendia modificar o Código da Cidade acabou sendo retirado de pauta na Câmara Municipal e poderá ser até arquivado. A proposta causou desconforto na base aliada, tendo em vista que elevava as hipóteses de punição para quem descumprisse as regras do Estado de Calamidade. Reservadamente, alguns parlamentares cobraram que o projeto tivesse sido discutido com a base antes do envio à Casa.

500 leitos de uti são alvos de edital do estado

A busca por leitos de UTIs é a principal batalha que os governos têm enfrentado neste período de combate ao novo coronavírus. O Governo do Estado publicou edital para contratar empresas com profissionais para operar leitos.

6 meses é o prazo de contratação

As empresas especializadas em Unidade de Terapia Intensivas têm até o próximo dia 27 deste mês para apresentar propostas no edital publicado no Diário Oficial do Estado. Os leitos devem ser para o combate à pandemia do coronavírus.